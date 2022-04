Walhain: la Commune invite le privé à créer deux terrains de padel

"Lors de l’enquête réalisée auprès des citoyens sur les besoins en matière d’infrastructures sportives, le padel est ressorti de manière importante , a expliqué Xavier Dubois, bourgmestre. Ce sport est en plein développement mais on se demandait si cette dynamique allait se poursuivre après le confinement. C’est clairement le cas, le nombre de joueurs ne cesse de croître. Le besoin est bien là."

L’emplacement exact a été minutieusement étudié. "Dans le cadre du développement des infrastructures des Boscailles, les terrains de padel avaient été proposés à différents endroits par les auteurs de projet. Celui qui a été retenu pour l’agrandissement du centre sportif propose de l’installer à côté du chalet du tennis. L’avantage, c’est que ces terrains seront directement accessibles depuis le parking, d’autant plus que la pratique du padel génère pas mal du bruit, il est préférable de l’éloigner des habitations."

Concession sans redevance

Dans ce dossier, les autorités préfèrent laisser la main au privé, tout en imposant certaines conditions. "Le principe, c’est de mettre à disposition une parcelle à un prestataire qui prend en charge l’ensemble du projet: la construction des deux terrains, la gestion et leur exploitation. Ce prestataire prend tous les risques, la Commune n’engage pas de deniers publics. On a opté pour cette formule, car l’activité s’y prête bien."

Concrètement, les candidats ont trois mois pour soumettre leur projet et ils doivent prendre en compte une série d’éléments, qui sont intégrés dans la convention qu’ils signeront avec la Commune. "L’objectif, c’est de créer deux terrains, dont au moins un terrain semi-couvert. C’est une concession sans redevance, mais on impose des critères d’attribution: des tarifs préférentiels pour les Walhinois, location de matériel ou pas, construction pour 30 ans, qualité des matériaux, intégration dans le décor, aménagements des abords… Notre but est aussi que ce site soit animé, avec la création d’un club de padel."

La concession est prévue pour 15 ans et est renouvelable.

Pour Bénédicte Delville-Grandgagnage (Wal1), le délai de trois mois est un peu court pour rentrer un tel dossier, mais le bourgmestre s’est montré flexible à ce sujet.

"On a déjà vécu quelques mésaventures dans d’autres dossiers , a rappelé Laurence Smets (Wal1). Le cahier des charges a-t-il déjà été vu par la tutelle? Une notion éthique est-elle prévue avec le concessionnaire? Il arrive que les débuts se passent très bien et que des dérives éthiques soient observées. Y a-t-il la possibilité de rompre la convention si une faute était constatée?"

Concernant la première interrogation, Xavier Dubois a répondu que le collège s’était inspiré d’une autre commune pour le cahier des charges, où aucun problème de ce type n’a été rencontré: "Il y a un contrôle préalable pour juger l’attribution et un jury sera mis en place. Puis, une série de modalités sont prévues pour, le cas échéant, rompre la convention. Et ça va dans les deux sens, si la faute est commise par la Commune ou le concessionnaire. Si ce dernier met en œuvre quelque chose qui s’écarte du projet annoncé, ça fera partie des critères pour rompre l’accord".