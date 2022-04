Walhain: des mérites sportifs et culturels... et l’ancien coureur cycliste Gilbert Mathy fait citoyen d’honneur

En plus d’impliquer désormais les conseils consultatifs du sport et de la culture pour choisir celles et ceux qui seront récompensés, les autorités walhinoises ont souhaité ajouter une nouvelle catégorie aux mérites sportifs et culturels, remis ce jeudi soir: le titre de citoyen d’honneur. Un titre remis à une personne qui a énormément apporté aux habitants des différents villages par ses activités, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales ou économiques. Et c’est Gilbert Mathy qui a été choisi à l’unanimité du collège communal pour l’ensemble de son œuvre.