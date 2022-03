Walhain : une dette communale moins à risque

Le problème, c’est qu’une partie importante des emprunts a été réalisée avec des taux variables."Des révisions importantes sont prévues à court et moyen termes pour plus de 2millions d’euros. Ce qui représente potentiellement de mauvaises surprises, car le taux risque d’augmenter."

La solution annoncée, c’est le passage d’emprunts à taux variables vers des taux fixes."Pour sécuriser davantage le portefeuille. On va passer de 51% des emprunts à taux fixe à 86%, avec un taux moyen de 2,058% au lieu de 2,189% comme c’est le cas actuellement. Un allongement des durées est aussi prévu pour lisser les remboursements. Ce qui permet de gagner des marges à l’ordinaire et d’avoir des prévisions plus importantes."

Ce qui aura des effets positifs sur les finances communales."Sur les dix prochaines années, nous allons économiser en moyenne 124000€ par an. Pour 2022, ce montant s’élève à 204000€, et pour 2023 à 214000€. Cette réduction du poids de la dette est la bienvenue vu les augmentations des factures énergétiques et des salaires du personnel, avec l’inflation."

Du côté de l’opposition, on salue ce travail."C’est une très bonne opération, car avoir un taux de 2%, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. C’était le moment de le faire", a commenté Jean-Paul Delforge (Wal1).