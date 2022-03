Walhain s’engage en faveur du climat

"Pour atteindre cet objectif il faut agir rapidement et prendre en compte tous les impacts du changement climatique, les intégrer dans nos modes de fonctionnement, dans la gestion du territoire, qui est très rural, a commenté Xavier Dubois, le bourgmestre de Walhain.On sait que l’agriculture sera très impactée par le changement climatique. Il faut donc prendre des mesures pour se protéger et enfin garantir un accès à une énergie durable et abordable. Ce qu’on vit actuellement va à l’encontre de ces objectifs."

Des actions sont inscrites dans un plan global."Avec un processus participatif. L’élaboration de ce plan s’est faite avec des membres de l’administration, des citoyens et les conseils consultatifs. Il y aura ensuite un comité d’accompagnement pour l’application des mesures, avec une représentation de toutes les forces politiques présentes à Walhain. Nous allons au-delà de la mandature actuelle et même de la suivante. Il nous faut une vision commune."

Vincent Eylenbosch, échevin de l’Environnement, a ajouté que les émissions de CO2avaient déjà baissé grâce aux initiatives qui ont vu le jour depuis 2006, mais elles n’ont pas assez baissé."Les émissions de CO2 proviennent surtout de deux domaines, à Walhain: la mobilité et le logement."

«Se tourner vers le vélo et la marche»

Le plan d’actions concerne donc surtout ces deux domaines. Des mesures sur l’adaptation aux changements climatiques, la production d’énergies renouvelables et des initiatives transversales ont aussi été ajoutées.

"Au niveau du transport, on est à la campagne et on se déplace souvent en voiture, a souligné Ghislain Errembault, le conseiller énergie de la Commune.Il faudra drastiquement se tourner vers le vélo et la marche, adopter des véhicules moins énergivores comme la voiture électrique, même s’il y a la question des batteries."Pour y parvenir, de nouvelles infrastructures verront le jour et seront sécurisées pour les modes de déplacement actifs."On prévoit aussi une formation, c’est l’action phare. Elle permettra selon nous d’arriver à un gain considérable."L’augmentation de l’offre des transports en commun devrait aussi permettre d’abandonner la voiture à l’avenir.

Concernant les dépenses énergétiques dans les habitations, le plan Corenov a déjà été lancé. Un expert peut réaliser gratuitement un audit énergétique chez le citoyen qui le souhaite. Il l’accompagne, en lui conseillant les travaux prioritaires à réaliser et en l’orientant vers des primes potentielles."Aujourd’hui, on rénove 1% du bâti par an. Il faudrait arriver entre 3,5 et 4,5% par an. Un travail doit donc être réalisé."

Au niveau des permis d’urbanisme, des dispositions spéciales pourraient être prises pour s’adapter aux changements climatiques."Et nos gestes quotidiens aussi sont importants. 15% des besoins énergétiques pourraient être réduits en changeant nos habitudes."

Bien sûr, de nombreuses autres mesures figurent dans le plan d’actions. Celui-ci a été voté à l’unanimité.