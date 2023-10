Villers-la-Ville : sur la piste d’un trésor, la nuit, à l’abbaye

La neuvième édition de la chasse au trésor sera en effet organisée à partir de 18 h. Attention, les réservations sont indispensables et sont enregistrées via le site www.villers.be. Il s’agit d’un jeu qui attire en général beaucoup de monde, et les départs sont organisés en créneaux horaires, toutes les demi-heures jusqu’à 20 h 30. Accessible à partir de 6 ans, le parcours prend environ 1 heure 30 si on veut le boucler en entier.

Et c’est évidemment le but puisque la chasse au trésor commence lorsque les groupes – beaucoup participent en famille ou entre amis – reçoivent un parchemin où sont indiqués par une croix une quinzaine de lieux dans l’abbaye. Le but est de résoudre une énigme en récoltant des indices dans ces différents endroits, et l’énigme une fois résolue permettra aux participants de remonter jusqu’au trésor des moines.

Pour récolter les différents indices, les cinq sens des participants sont mis à contribution, et on peut y ajouter l’esprit de déduction. Des épreuves sont prévues pour tous les âges, avec des mises en scène où on retrouvera des artistes, des animateurs et même des personnages échappés d’un conte de fée.

"Pour cette neuvième édition, il sera question d’un abbé magnanime, d’un calice rempli de vin et… d’une araignée, annoncent les organisateurs. Mais que les personnes souffrant d’arachnophobie se rassurent: malgré son aspect rebutant, ses huit pattes velues, ses huit yeux et ses redoutables crochets, l’animal a un cœur d’or. On pourrait même dire que c’est une fine mouche…"

Voilà pour une première énigme plutôt intrigante, avant même de se plonger dans l’ambiance magique de l’abbaye plongée dans la nuit !

Côté pratique, le tarif est fixé à 10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants et les moins de six ans pourront entrer gratuitement. Attention, les chiens ne sont pas admis sur le site pour cette activité. Un bar et une petite restauration sont prévus sur place.