Villers-la-Ville: les griefs contre Delphine Haulotte exposés en conseil communal

Redevenue de fait échevine, Delphine Haulotte a fait parvenir au collège, le 30 septembre dernier, un mail annonçant sa démission. Mardi soir, un conseil communal a été consacré à l’acceptation de cette démission, l’adoption de l’avenant au pacte de majorité, la prise d’acte de la décision du Conseil d’État, et la prestation de serment d’Éric Balza, qui remplaçait l’ex échevine depuis mars 2022 mais a dû être réinstallé dans son mandat.

Rien que des formalités ? Ce n’est pas comme cela que le collège a imaginé la séance publique…

"Madame Haulotte a voulu, par son action au Conseil d’État, que nous mettions en public les raisons de son éviction parce qu’elle prétend ne pas les connaître, a indiqué le bourgmestre Emmanuel Burton avant le vote sur l’acceptation de la démission. Maintenant qu’elle peut en débattre, elle démissionne. Lors du conseil du 22 mars 2022, j’avais donné oralement, pour le groupe, les raisons de la motion: violation du huis-clos, collégialité et problème avec du personnel. Mais ce n’était pas remis dans la délibération du conseil et nous pouvons le regretter. Nous en sommes responsables. Donnons quelques exemples non exhaustifs de ce comportement…"

Le signal pour un tir groupé au cours duquel les oreilles de l’ex échevine, absente mardi, ont dû sérieusement siffler. Chaque membre du collège a pris la parole à tour de rôle, pour détailler des griefs qui ont mené à l’adoption de la motion de méfiance de 2022: fuite organisée d’informations issues de réunion du collège, conflit avec la directrice générale, duplicité dans le dossier du skatepark de Mellery, refus de s’expliquer en collège…

"Il est clair que Delphine Haulotte ne partageait pas les valeurs du groupe MR et qu’elle est aujourd’hui bien mal placée pour donner des leçons de déontologie, a conclu l’échevin Philippe Vanhollebeke. J’insiste sur le fait que Madame Haulotte, par son comportement, a considérablement altéré le fonctionnement du collège et de la commune."

"C’est une conférence de presse du MR… Réglez vos soucis entre vous !"

Une séance à charge, donc, et personne n’a pas répliqué puisque l’échevine et toujours conseillère communale avait annoncé son absence, comme à tous les conseils depuis mars 2022. À la sortie de la séance, un de ses proches évoquait des mensonges de la part des membres de la majorité…

Et l’opposition ? "Je ne sais pas ce qu’on fait là, nous, a ironisé Robin Perpète (EPV) en séance. C’est une conférence de presse du MR… Réglez vos soucis entre vous ! Nous, on versera notre jeton de présence à une association villersoise…"

Pour Écolo, Nadia El Abassi est allée dans le même sens, s’étonnant de l’organisation d’un conseil communal spécial. "Je comprends votre embarras. Vous, vous n’aviez pas donné votre confiance à Mme Haulotte", a commenté le bourgmestre Burton.

Écolo a tout de même demandé une évaluation du coût de cette mésaventure juridico-administrative. Pour le bourgmestre, ce coût reste moins important que l’engagement par la commune d’un juriste à temps plein. Ce que les Verts ont mis en doute, parlant de "mauvaise gestion du risque" dans plusieurs dossiers.

Réplique maïorale: "Mais gérer une commune, c’est prendre des risques. Sinon, on reste chez soi et on ne fait rien. C’est plus facile de commenter depuis son fauteuil…"