Villers-la-Ville: une solution pour les câbles de recharge

C’est un des problèmes que rencontrent ceux qui envisagent de passer à la voiture électrique et qui ne possèdent pas de garage ou d’allée privative: s’ils font installer une borne à l’extérieur et qu’ils garent leur véhicule le long de la voirie, le câble de recharge doit traverser le trottoir. Avec tous les risques que cela suppose, notamment en matière de responsabilité si un piéton trébuche et se fait mal.