Villers-la-Ville: Delphine Haulotte annonce… sa démission

De fait, vendredi, une nouvelle motion, reprenant certains exemples du comportement prêté à l’échevine et ayant mené à une rupture de confiance, a été rédigée, et signée par les membres de la majorité.

"Je n’irais pas au Conseil d’État si je ne souhaitais pas redevenir échevine", écrivait Delphine Haulotte, en mai dernier, suite à un de nos articles faisant état de l’avis rendu en sa faveur par l’auditeur du conseil d’État. Mais ce samedi matin, quelques jours après avoir été rétablie dans ses droits, elle a annoncé sa démission de son mandat d’échevine. Tout en précisant qu’elle comptait rester conseillère communale.

"Ce qui est hallucinant, c’est l’absence totale de remise en question après une décision de justice, écrit-elle à propos du collège qu’elle a donc décidé de ne pas réintégrer. Le 29 septembre 2023, forcé en contraint par le Conseil d’État, le collège des bourgmestre et échevins avance des griefs fantasques à mon égard concernant le respect du huis clos et de la collégialité, mais me reproche aussi des comportements problématiques avec des agents […] Ces accusations sont fausses et ne reposent sur rien. Le collège veut donc construire une motion de méfiance avec des bruits de couloir. Cela démontre le respect qu’il a pour le résultat des urnes."

Adoptant désormais les arguments de l’opposition, Delphine Haulotte déplorait samedi l’argent public dépensé par la Commune dans cette affaire, considérant que la procédure au Conseil d’État qu’elle a initiée aurait pu être évitée avec plus de dialogue du côté du collège. Dans le même temps, elle confirmait être déterminée à réclamer son salaire d’échevine jusqu’à samedi, jour de l’annonce de sa démission, puisqu’il apparaît qu’elle a été écartée en mars 2022 sans que les formes requises aient été respectées.

"Je pars la tête haute et les mains blanches: ce salaire, j’y ai droit. Mais je tiens à préciser que je le reverserai, au moins partiellement, à des associations sociales. Je n’ai pas lancé cette action pour m’enrichir, mais pour que mes droits soient respectés. Elle a débouché sur une décision intéressante pour ceux qui, à l’avenir, se retrouveraient dans ma situation."