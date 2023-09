Un zoning artisanal à l’arrière du Colruyt de Marbais ? L’inBW finalise sa demande de modification du plan de secteur

"Cette inscription se concrétisera par l’extension de la zone d’activité économique existante dite des Trois Burettes, explique Raphaël Lateur, chargé de communication à l’inBW. La volonté, via cette révision et compte tenu de la saturation des zones d’activités économiques mixtes sur le territoire de référence, est la consolidation et le développement de très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) actives dans le secteur de l’artisanat, en dehors des pôles résidentiels existants. Le commerce de détail y sera exclu."

Ce ne sera pas la première demande de révision du plan de secteur

Ce ne sera pas la première demande de révision pour cette zone. En juin 2019, la Commune de Villers-la-Ville rentrait un dossier en ce sens à la Région wallonne. Demande finalement retirée par la Commune, qui va laisser le soin à l’inBW d’en formuler une nouvelle.

"L’administration (régionale) a suggéré au ministre de refuser la demande de révision du plan de secteur formulée par Villers-la-Ville, avance la conseillère communale Nadia El Abassi (Écolo). Or, il est d’usage que le ministre ne signe pas le refus. Il n’est donc pas correct de faire croire que la Commune de Villers-la-Ville a retiré sa demande de révision, et se plaindre des lenteurs de la Région."

Une nouvelle demande de révision se prépare

Quoi qu’il en soit, une nouvelle demande de révision du plan de secteur se prépare actuellement. Une réunion d’information préalable sera programmée, probablement au mois de novembre, à Villers-la-Ville.

Selon son plan stratégique, l’intercommunale brabançonne espère voir la révision du plan de secteur aboutir en 2025 pour enchaîner avec les permis (2026), les travaux et la vente des terrains (2029). "On compte généralement un délai d’au moins trois ans à dater de la réunion d’information préalable" pour aboutir, précise aujourd’hui Raphaël Lateur.

D’autant que les responsables de l’intercommunale ne l’ignorent pas: ce genre de dossier rencontre souvent des oppositions. Marbais ne fera pas exception: les conseillers communaux Nadia El Abassi et Pierre Voet (Écolo) fourbissent leurs armes.

Leur opposition au projet a été renforcée par les éléments qui ont poussé l’administration à recommander le refus de la modification du plan de secteur, affirment-ils: "On part du principe qu’il y a une demande pour s’installer dans ce futur zoning, mais cette demande n’est pas étayée, a constaté l’administration, rapporte Nadia El Abassi. Vouloir installer une zone d’activité économique à cet endroit pose problème car les sols perdus sont parmi les plus productifs de la Région. En échange de ces bonnes terres, nous avons des anciennes sablières remblayées avec dieu sait quoi qui seraient rendues à l’agriculture. Il y a aussi un problème de surcompensation: 19 hectares contre 12. Cela pose aussi question à l’administration wallonne."

"Le dossier a été retravaillé et répond aux critiques"

"Le dossier de base a été retravaillé et répond aux précédentes critiques émises, assure Raphaël Lateur. Il sera présenté lors de la réunion d’information préalable de novembre et consultable à ce moment-là. Les zones de compensations ont été retravaillées par rapport au dossier précédent. Ce point sera également présenté lors de la réunion d’information préalable."