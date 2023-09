Les élus de Villers-la-Ville adopte une motion pour le maintien de l’ONEM à Nivelles

Une grève a déjà été menée par le personnel de l’ONEM le 14 septembre dernier, pour contester ce plan. Et du côté des bénéficiaires de ces services en Brabant wallon, c’est également l’inquiétude.

"Le Brabant wallon et Villers-la-Ville sont directement touchés car des services entiers du bureau de Nivelles seraient transférés vers Charleroi, a affirmé Robin Perpète. Si une telle situation devait s’avérer, nous n’aurions plus aucun bureau sur toute la province. Il s’agit encore ici d’une menace envers le secteur public et l’accès pour nos citoyens à des services de proximité. C’est d’autant plus insupportable que c’est encore sur le dos d’un public fragilisé que se font des restructurations budgétaires. Une telle situation va aggraver certaines situations déjà fameusement précaires..."

Dans sa note de synthèse lue en séance publique, le conseiller EPV a expliqué qu’il y avait également des risques d’impacts négatifs sur l’économie locale. Parce que si on délocalise certains services, par exemple les interruptions de carrière ou les demandes pour le chômage technique et économique, cela concerne aussi les entreprises.

L’objectif de la motion soumise par le conseiller de l’opposition est d’obtenir l’appui du conseil pour demander à l’ONEM de faire la clarté sur ses intentions, afin que la réorganisation envisagée ne se fasse pas au détriment des citoyens qui ont droit à des services publics de proximité et de qualité.

"Les bourgmestres et élus de Wallonie picarde ont déjà fait part des mêmes inquiétudes, a ajouté Robin Perpète. Le Luxembourg se trouverait, comme nous, sans bureau dans sa province. Nous demandons au conseil communal d’interpeller le ministre en charge, Pierre-Yves Dermagne (PS), ainsi que l’administrateur général de l’ONEM Jean-Marc Vandenberg, afin d’éclaircir la situation."

La majorité a voté la motion sans discussion mais non sans une petite pique tout de même du bourgmestre envers les Verts et le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo). "On vote pour cette motion parce que c’est un service que les Villersois risquent de perdre, a glissé Emmanuel Burton. C’est le même cas pour la ligne 568 du TEC..."