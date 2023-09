Villers-la-Ville : la justice devra trancher le dossier du CRCS de Tilly

On le sait, la Commune de Villers-la-Ville avait demandé à l’ASBL CRCS, qui gère la salle du même nom à Tilly, de remettre le local à sa disposition pour la fin du mois de septembre. Cette demande se base sur un avis juridique demandé par le collège cet été, et qui estime que le droit de superficie octroyé à l’ASBL via un bail plusieurs fois reconduit depuis les années 1970 a pris fin depuis plus d’un an.