Villers-la-Ville, Genappe, Les Bons Villers: le GAL fêtera la ruralité tout ce week-end à Sart-Dames-Avelines

C’est d’ailleurs une des caractéristiques qui rapproche ces trois communes: l’agriculture continue à jouer un rôle central, en tout cas sur le cadre de vie. Elle se diversifie aussi, avec divers modèles agricoles, des productions innovantes, plusieurs vignobles… Mais les habitants ne sont plus forcément très proches des fermiers (lire ci-dessous) et la Foire agricole de Genappe, qui était un bon lieu de rencontre, n’est plus organisée depuis une vingtaine d’années.

Le rendez-vous "Au cœur de nos campagnes", qui commencera ce vendredi à 18h et se poursuivra jusqu’à dimanche soir, vise principalement à renouer les liens entre les habitants, les agriculteurs et les acteurs de la ruralité du territoire. Environ 25 producteurs y participeront durant trois jours.

Concrètement, vendredi soir, un afterwords d’inauguration est programmé de 18h à 22 h. Puis samedi à partir de 14 h, les visiteurs pourront approcher de près des machines agricoles et recevoir des explications sur leur utilisation, apprécier le travail des chiens de berger, profiter d’animations dont un parcours découverte et un labyrinthe en ballots de paille, voir divers animaux de petits élevages…

À 15 h, une démonstration de battage à l’ancienne, avec des fléaux, sera proposée. Puis à 18 h, le film Tandem local sera projeté en présence de l’équipe de tournage. Il sera suivi d’un focus sur la qualité de vie des agriculteurs, documenté par une enquête menée cette année par la commune de Genappe auprès de ses fermiers. Un barbecue festif sera servi à partir de 20 h.

Dimanche, on reprend dès 10h avec une table ronde sur le thème "Quelles pistes pour l’agriculture de demain". Un "agri-challenge" permettra aussi de tester l’agilité et les connaissances des visiteurs en matière d’activités liées à la ruralité et à l’agriculture. Les équipes de 4 à 6 personnes pourront s’inscrire à partir de 10 h.

On découvrira également sur le site plusieurs races de vaches, des chevaux de trait, des moutons, des chèvres, des ânes… Le midi, les gourmets pourront se composer une assiette paysanne "100% locale", en passant par les stands des divers producteurs participant à l’événement.

Des spectacles seront proposés dans l’après-midi, en plus des animations directement liées à l’agriculture. Et une démonstration de traite, avec dégustation de lait cru, est prévue à 17 h. Il restera évidemment sur place des possibilités de restauration plus classique, et l’événement se terminera en fanfare avec la prestation du Réveil tillycien.