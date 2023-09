Les Médiévales à l’abbaye de Villers

Les Médiévales, dont c’est la 5e édition, reviennent ce week-end sur le site cistercien de Villers, alors que la météo s’annonce plus que favorable et que plusieurs dizaines de passionnés, en armure ou dans les stands d’artisans, sont prêts à vous aider à réaliser ce grand bond dans le temps. Ces Médiévales commenceront samedi à 10h et l’abbaye les organise en collaboration avec la Cour des Miracles et les Archers de Saint-Pierre. L’objectif est de faire découvrir au public la vie quotidienne et les us et coutumes du Moyen Âge, au travers des campements, de la gastronomie, des métiers d’antan…