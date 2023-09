Villers-la-Ville: joli tir groupé pour les Coteaux des Avelines

L’édition 2023 du concours réservé aux vignerons des plats pays, belges et néerlandais, le Wijnkeuring der Lage Landen (Concours des meilleurs vins des plats pays) s’est déroulée le week-end dernier et réunissait passé 61 vignerons, dont 15 vignerons belges. Parmi les lauréats, 13 domaines belges décrochent 41 médailles sur les 211 distribuées lors de ce concours au cours duquel le jury a goûté 271 vins. Parmi les 13 lauréats belges, beaucoup sont du nord du pays. Parmi les rares lauréats wallons, on trouve le domaine viticole Coteaux des Avelines (Sart-Dames-Avelines) qui a fait sensation en décrochant quatre médailles: trois médailles d’argent – pour ses cuvées Sensation, Révélation, et Exception – et une de bronze pour sa cuvée Évasion. Arnaud Duchêne, vigneron des Avelines, est évidemment aux anges. "Un super tir groupé ! Nous sommes vraiment enchantés. On ne s’attendait pas à d’aussi beaux résultats pour notre jeune vignoble, même si je dois bien avouer que j’espérais l’une ou l’autre médaille car nos quatre cuvées connaissent toutes un franc succès, auprès de nos clients. C’est une belle confirmation".