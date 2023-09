Villers-la-Ville: un dimanche très "électrique" sur le site de l’administration communale

Le collège villersois, lui, a tenu le cap en expliquant qu’il s’agissait d’informer au mieux les citoyens, en donnant au passage un coup de pouce aux indépendants du cru. Il a cependant fait quelque peu évoluer l’événement. Au départ, tout le monde était dans le flou à propos de l’autonomie, des bornes de recharge, du coût réel de la mobilité électrique et il s’agissait de faire le point avec des professionnels.

"En cinq ans, tout cela a bien évolué et beaucoup de gens sont mieux informés, constate l’échevine villersoise de la Mobilité, Julie Charles. Le salon continue à présenter des véhicules électriques et des solutions en matière de recharge, mais on élargit le champ à la mobilité en général. Ce qui ne change pas par contre, c’est que notre événement est totalement gratuit pour les citoyens."

Parmi les véhicules électriques à découvrir sous le soleil annoncé ce dimanche, il y aura bien entendu plusieurs marques de voitures mais aussi des vélos, des motos ou encore des scooters. Et un stand détaillera tout ce qu’il faut savoir en matière d’installation et d’utilisation des bornes de recharge. Mais il y aura plus.

Cette quatrième édition débutera dimanche à 10h avec le départ d’une promenade en trottinettes électriques, pour deux groupes de six personnes, en collaboration avec Trott’e Villers. De 11h à 14 h, un stand proposera aussi d’effectuer de petites réparations pour les vélos, et une brocante cycliste (vélos et accessoires) se déroulera également sur le site.

Plusieurs séances, à partir de 11 h, informeront aussi les Villersois sur les voitures électriques partagées qui viennent d’être mises en service sur le parking de l’administration communale. Et ceux qui aiment pédaler pourront même mettre leur énergie à profit au "cyclo-bar", pour presser des fruits à la force des mollets et composer des cocktails.

En collaboration avec la cellule éducation et prévention des services du gouverneur du Brabant wallon, une formation à la conduite préventive sera proposée de 14h à 15h pour les élèves de la fin du secondaire. On y parlera permis de conduite mais aussi conduite sous influence, importance du port de la ceinture de sécurité. Dans le même esprit, l’institut Vias sera présent sur le site et proposera diverses animations dans un but de prévention.

Une promenade en vélos électriques prendra le départ vers 15h et le public pourra aussi tester des "vélos rigolos".