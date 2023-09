NE PAS EXPORTER Villers-la-Ville s'expose en Brabant flamand

Michel Dubuisson, historien de l'ASBL Abbaye de Villers-la-Ville: "Les historiens de Bierbeek ont pris contact avec nous il y a un an. Ils ont réalisé leur exposition sur base notamment de renseignements que nous leur avons communiqués. C'est vers 1230 que le domaine de Villers présente à peu près sa configuration définitive. A cette époque, l'abbaye possède des terres ou des droits dans les localités environnantes, et jusqu'à la région d'Anvers (voir carte). A Louvain, par exemple, l'abbaye est propriétaire dans une multitude de localités. Trois des plus grands centres d'exploitation de l'abbaye s'y trouvent: Mellemont, Sart-Risbart et Velp, aujourd'hui Opvelp, village intégré à Bierbeek."

Pol Vanden Bempt, Bierbeek: "Nous ne nous contenterons pas d'exposer dans les fermes les panneaux historiques racontant notamment l'abbaye de Villers-la-Ville ou celle de Valduc, à Hamme-Mille, nous proposerons au point de départ du Blauwschuur, des balades pédestres fléchées de 4, de 5,5 et de 7km, ou à vélo (16km, avec avec guide à 10h45 et 13h45), via les anciennes propriétés de l'abbaye. L'intérieur des fermes Blauwschuur et de Kapspoel pourra être admiré et, dans cette dernière, il sera possible de se restaurer à partir de 11h30. Une exposition d'aquarelles ainsi qu'une animation musicale sont aussi au programme dans les deux principales fermes."

Villers in Bierbeek, le 10 septembre, dès 10h. Point de départ: Blauwschuur, Neervelpse straat 48, Bierbeek. Bon à savoir: des dépliants bilingues présentant l'abbaye de Villers-la-Ville y seront disponibles.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx