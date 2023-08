Villers-la-Ville : un dimanche dédié au yoga à l’abbaye

Mais l’ancien site cistercien fait en tout cas le bonheur des adeptes de l’introspection. Ce sera sans aucun doute encore plus vrai ce dimanche 3 septembre, à l’occasion de la sixième édition du "Jardin du yoga", mis sur pied par les responsables de l’abbaye en collaboration avec Mélissa Yog & Me. Durant une journée entière, les adeptes du yoga, quel que soit leur niveau, pourront s’exercer ensemble, sous la conduite de professeurs expérimentés. La manifestation rassemble en général plusieurs centaines d’amateurs et elle accueille tant les débutants que les yogis expérimentés. Les enfants sont également les bienvenus.

Le thème de cette édition est l’intuition avec Ajna Chakra, le chakra du troisième oeil. "Le sixième chakra nous aide à prendre les commandes de notre vie. Une sagesse lumineuse qui nous guide dans la direction à suivre et permet de découvrir la réalité qui se trouve au-delà du monde de nos cinq sens", expliquent les organisateurs.

Ceux-ci ont invité cette année un professeur reconnu sur le plan international: Mika de Brito est professeur de yoga depuis plus de vingt ans et proposera à Villers un cours dynamique inspiré de l’Asthanga.

Ce dimanche – ou le dimanche 10 septembre en cas de mauvais temps mais les prévisions météo sont optimistes –, trois "jardins" différents seront proposés sur le site cistercien. Le jardin Shiva sera axé sur les cours de yoga de différents styles, dont le chakra yoga et le vinyasa krama. Le jardin Krishna, lui, est conçu comme un lieu où les participants pourront s’adonner notamment à la méditation de pleine conscience. Et le troisième, le jardin Vishnu, accueillera les enfants de 6 à 12 ans ainsi que les activités à partager en famille. On pourra par exemple s’initier au yoga du rire.

En pratique, ce sixième "Jardin du yoga" commencera à 10 h, et se poursuivra jusqu’à 20 h. L’entrée "standard adulte" est fixée à 50 € et à 12 € pour les enfants. Des tarifs sont aussi prévus pour les groupes.

071 88 09 80, www.villers.be.