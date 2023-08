Nuit des Choeurs à l'abbaye: un bilan satisfaisant malgré une météo capricieuse

Pourtant, l’événement a pu se dérouler comme prévu durant les deux soirées, et un peu plus de 10 000 personnes sont passées de scène en scène pour écouter et applaudir des formations d’une belle qualité. La maîtrise technique des Danois de Vocal Line, la fantaisie pop des Brünettes, le style so british des Chœurs de l’université de Cambridge ou encore l’émotion que parvenaient à faire passer les Petits Chanteurs de Bruxelles, ont fait le bonheur de ceux qui avaient osé braver la crainte d’une météo capricieuse.

"On est assez content de cette édition 2023, compte tenu des circonstances, confirmait dimanche Benoit Meurens, pour Tour des Sites Organisation. Cet été pluvieux, avec les déboires qu’ont connu d’autres événements de plein air, n’a pas encouragé le public à réserver des billets pour des concerts en extérieur. On l’a tout de même ressenti au niveau des réservations, tout comme un pouvoir d’achat attaqué. On a perdu en chemin 2 000 à 2 500 personnes par rapport aux années précédentes. Mais je n’ai pas entendu de critiques de la part de ceux qui sont venus: le niveau était exceptionnel et s’il a fait un peu froid samedi soir, avec une averse, tout s’est très bien passé."

Manque de tête d’affiche

Certains remarquaient tout de même l’absence d’une réelle "tête d’affiche" pour cette édition. Ce que ne nie pas l’organisateur: la programmation était concentrée sur les ensembles de tradition avec le moins d’instruments possible, comme aux origines de la Nuit des Chœurs. Sans mettre non plus un groupe plus en valeur qu’un autre.

Si les amateurs ont apprécié, le public moins averti attendait sans doute une référence plus connue pour se raccrocher, et le message a été entendu. L’an prochain verra sans doute arriver à Villers quelques "vedettes". Sur le programme distribué ce week-end, les organisateurs annoncent d’ailleurs déjà le retour pour 2024 d’un des groupes phare des éditions ultérieures, à savoir les Israéliens de Voca People.

En parlant de retour, alors que l’an dernier, la sécheresse avait empêché le feu d’artifice d’être tiré, le final était à nouveau accompagné d’un spectacle pyrotechnique ce week-end. Et l’organisation avait aussi significativement augmenté le nombre de chemins et d’endroits éclairés de brûlots-bougies, ce qui contribuait à instaurer une ambiance particulière entre les vieux murs cisterciens.