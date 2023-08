Villers-la-Ville : la Nuit des chœurs revient ce week-end à l’abbaye

Le mélange de qualité et de diversité fait le succès, jamais démenti, de ce rendez-vous qui reviendra ce week-end à l’abbaye de Villers-la-Ville. La Nuit des chœurs version 2023, c’est en effet ce vendredi 25 août et le lendemain, samedi 26, les deux jours à partir de 18 h 30.

Le concept est désormais bien connu: il s’agit d’une soirée de "concert-promenade", six scènes étant réparties sur le site de l’abbaye, avec chaque fois un cadre visuel et sonore instaurant une ambiance spécifique. Six formations se produisent en alternance jusqu’à 23 h 30, dans des concerts conçus pour durer une vingtaine de minutes et selon un horaire qui permet aux amateurs d’apprécier les prestations de chaque ensemble vocal en se promenant au milieu des vieux murs cisterciens. Puis, à 23 h 45, les six formations se rassemblent sur la grande scène pour un dernier concert, constituant une apothéose de la soirée sous un feu d’artifice spectaculaire.

En ce qui concerne le programme de cette année, Tour des Sites Organisation a invité le chœur danois Vocal Line, composé d’une trentaine de choristes proposant des chants a capella dans la tradition des sons nordiques. Ce week-end, cet ensemble qui se produit un peu partout dans le monde interprétera à Villers des œuvres contemporaines.

On entendra aussi le Chœur de l’Armée française, unique chœur d’hommes professionnels en France, qui se produit lors d’événements commémoratifs et accompagne parfois le président de la république en mission diplomatique. Dans un tout autre style, les quatre jeunes Allemandes des Brünettes se sont fait un nom en quelques années sur la scène a cappella européenne, avec un répertoire inspiré d’œuvres populaires et traditionnelles.

L’Angleterre sera aussi représentée, avec The Gents of St John’s College University of Cambridge, composés de spécialistes du chant choral issu de cette prestigieuse université. "Pour la Nuit des chœurs ils interpréteront un répertoire mixant œuvres polyphoniques et œuvres modernes", annoncent les organisateurs.

Côté belge, les deux sopranos Astrid Stockman et Julie Gebhart seront accompagnées des "Voix de la Nuit des chœurs". Et Les Petits Chanteurs de Bruxelles, chœur fondé en 1950, viendront pratiquement en voisins interpréter des œuvres classiques et des chants traditionnels.

Les tickets offrant plusieurs formules sont en prévente (50 € en catégorie standard) jusqu’au 24 août, et peuvent aussi être achetés (55 €) le jour de l’événement.