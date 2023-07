Villers-la-Ville : le conseil communal unanime contre le SDT

Pour le bourgmestre, Emmanuel Burton, qui avait préparé pour le conseil un PowerPoint d’une vingtaine de pages afin de réfuter la vision régionale pratiquement point par point, le SDT a été élaboré via des critères chiffrés qui ne tiennent pas compte de la diversité des territoires. Et les concepts utilisés, comme celui de "centralité", sont théoriques et ne peuvent pas s’appliquer indifféremment aux villes et aux communes rurales.

Le maïeur MR a d’ailleurs cité lors des débats. son homologue socialiste de Hotton. "Philippe Courard a dit que ce SDT, c’était de l’intégrisme anti-rural. Je suis 100% d’accord avec lui !", a commenté Emmanuel Burton. Pour le bourgmestre villersois, la campagne à une densité fonctionnelle particulière et il n’est pas question de faire pousser une ville sur les villages, pour arriver à une sorte de Louvain-la-Neuve à Villers. En ce qui concerne spécifiquement la commune, seuls les villages de Tilly, Villers et Marbais sont considérés comme des zones de centralité. Ce qui laisse Mellery et Sart-Dames-Avelines – où il y a pourtant des commerces, des transports en commun et des terrains à bâtir disponibles – sur le côté.

"Si on suit ce schéma, doit-on encore investir dans ces villages ? Quel est l’avenir des habitants ? s’est interrogé le maïeur. Ce qu’on nous propose, c’est une Wallonie à deux vitesses. C’est triste que certains villages ne soient pas considérés comme des centralités: nous, on veut justement éviter que certaines zones du territoire restent sans développement."

Autre problème: des projets cruciaux pour la commune comme la crèche de 70 lits prévues à Sart-Dames-Avelines ou encore la création d’une zone d’activités économiques mixtes à l’extérieur du village de Marbais sont situés hors de ces fameuses centralités, donc compromis en suivant la logique de ce SDT…

Quant à une densification avec un minimum de 20 logements à l’hectare dans les zones de centralité, pour la majorité, c’est clairement non. Densifier, c’est augmenter les troubles de voisinage, les soucis de mobilité, de parking. Pourquoi d’ailleurs densifier à outrance, et mettre en œuvre des zones d’aménagement communal concerté actuellement cultivées, alors qu’il reste des terrains à bâtir disponibles dans d’autres villages ?

"Le SDT est une vision statistique, dogmatique, ne tenant pas compte du vivre ensemble dans nos villages et hameaux, qui est pourtant essentiel, a conclu Emmanuel Burton. On me dira que le MR l’a voté au niveau régional. Mais ce qui m’intéresse, c’est l’intérêt des Villersois: pas plus, pas moins ! On n’a pas de comptes à rendre par rapport à une majorité régionale. Ce SDT n’est vraiment pas adapté à la réalité qu’on connaît, à celle de nos villages comme on les aime."

Côté EPV, Robin Perpète a qualifié le document régional d’inacceptable, notamment parce qu’il relègue les villages de Sart-Dames-Avelines et Mellery au second plan. L’opposition EPV a donc rejoint la majorité lors du vote. Le SDT a donc fait l’unanimité contre lui, les deux élus d’Écolo étant excusés mercredi soir.