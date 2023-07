Titre et médaille pour VerTT aux championnats de Belgique de VTT

Samedi, la première journée des nationaux était la plus chargée pour le club qui avait la majorité de ses coureurs présents pour la journée initiale. "C’était une très grosse journée puisque l’on était représenté dans toutes les catégories des plus jeunes, mais aussi avec deux cadets dont Adrien, et surtout quatre juniors ! C’était sportif pour les coureurs mais... pour le staff aussi."

Au final, le bilan est là, atteint, et il fait plaisir. "Nous avons atteint les objectifs. Tout s’est parfaitement déroulé sans souci mécanique. Et puis il y a surtout le titre d’Adrien Anciaux, notre coureur du Hainaut sur qui je n’ai pas voulu mettre trop de pression. Mais c’est clair que le maillot tricolore, c’est ce qu’il souhaitait et s’il ne l’avait pas eu, la déception aurait été importante. Il faut aussi souligner pour les autres, les tops 15 et top 20 atteints mais surtout la belle surprise en short track avec Émile Nahon (Braine-le-Comte) qui décroche le bronze en juniors. Une belle surprise."

Quant au parcours, il a répondu aux promesses même si finalement, la poussière était au rendez-vous. "Si le matin, cela allait encore, par la suite, on a vécu une journée très chaude et donc avec de la poussière. Comme ils s’arrosaient en course, les coureurs sont arrivés bien sales en fin d’épreuves ! À part une descente qui s’est bien creusée en court de journée, le reste s’est maintenu au niveau du terrain."

La suite ? "Ce sera le TFJV avec deux de nos éléments dont notre nouveau champion national Adrien. Les plus jeunes ont encore quelques manches du Kids trophy et les juniors auront une course 3 Nations en Allemagne. On devrait terminer avec le Roc d’Azur. Mais sinon le calendrier se calme nettement. Ce n’est plus comme il y a cinq ans où on devait choisir nos courses. Là, on n’a pas le choix, si on veut rouler, on va là où quelqu’un organise..."