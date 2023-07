Salle du CRCS: la situation s’envenime...

À la fin du conseil communal de vendredi soir, Cédric Vermeiren (MR) a interpellé le bourgmestre Burton en s’étonnant d’avoir entendu que les jeunes de Tilly n’auraient plus accès à la salle pour organiser leur repas lors de la fête du village cet été.

On l’aura compris, l’idée était de permettre au maïeur de s’expliquer publiquement sur ce nouvel élément. Emmanuel Burton a précisé que depuis quelques années, la commune n’organise plus la cérémonie des noces d’or à Tilly, le complexe sportif étant plus accessible et plus pratique. Par contre, elle cède son droit d’occupation aux jeunes pour organiser leur repas à la fête du village. Un courrier dans ce sens a été envoyé aux responsables du CRCS, mais les responsables de l’ASBL ont répondu qu’ils refusaient de céder la salle.

Deux repas pour une seule salle

En invoquant l’absence de bail avec la commune – on sait que le bail a expiré depuis un an -, et le fait qu’il était hors de question de laisser la salle à disposition plusieurs jours alors qu’auparavant, la commune ne l’occupait qu’un seul jour. De plus, le CRCS lui-même compte organiser un repas ce jour-là dans ses locaux.

Inacceptable, d’après le maïeur villersois. Qui a indiqué que lorsque la commune organisait les noces d’or sur place, l’installation débutait le vendredi, se poursuivait le samedi et après la cérémonie du dimanche, le démontage s’achevait le lundi. Comme ce que demandent les jeunes, donc.

"C’est juste une honte"

Quant au fait que le CRCS organise son propre repas, dans le périmètre de la fête de Tilly et en concurrence avec les jeunes qui essaient de relancer ces festivités villageoises, Emmanuel Burton n’a pas mâché ses mots. "C’est juste une honte", a-t-il affirmé, parlant également de "sabotage".

Pour le bourgmestre, il est clair que c’est le repas des jeunes qui doit primer pour des raisons de sécurité, et aucune autorisation communale ne sera accordée pour une organisation concurrente à l’intérieur même du périmètre de la fête du village.

De quoi faire réagir Jean-Pierre Brichart (EPV), qui s’est indigné qu’on mette en cause des personnes qui ne sont pas présentes au conseil pour se défendre. Emmanuel Burton lui a répondu qu’il avait cité les arguments opposés par l’ASBL, et qui selon lui ne tiennent pas.

Pas de quoi faire baisser pavillon au Tillycien, qui s’est alors demandé pourquoi la fête de Tilly se tenait devant le CRCS et pas sur la place du village. En livrant lui-même la réponse: parce que la place en question a été très mal rénovée par des élus MR… dans les années '80.

"Je devais avoir 10 ans, mais j’assume", a ironisé Emmanuel Burton. En précisant qu’à Rigenée et à Villers, la fête ne se déroule pas non plus sur la place, mais à l’endroit où le demandent les organisateurs, et où la sécurité peut être assurée de manière optimale. La place de Tilly jouxtant le passage à niveau, il n’est pas question d’y organiser des activités et des soirées fréquentée par des centaines de fêtards.

Et le maïeur de glisser que vu l’ambiance actuelle au CRCS, il n’est pas impossible qu’il propose aux utilisateurs, notamment au club de tennis de table, d’occuper gratuitement la nouvelle salle de gym de l’école communale, juste à côté.