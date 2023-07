Villers-la-Ville : un carnet de voyage pour prendre son temps autour de l’abbaye

L’idée est de tirer parti de ce pôle d’attraction qu’est l’abbaye de Villers pour emmener les visiteurs un peu plus loin, sur le territoire des communes de Villers-la-Ville, Genappe et Les Bons Villers qui composent le GAL. À quelques kilomètres de la capitale, les paysages valent la peine, et on est ici dans la zone d’influence des moines cisterciens qui furent présents ici durant plus de 600 ans. Leur domaine foncier comptait des milliers d’hectares de bois, de prés et de champs cultivés, parsemés de fermes en carré dont l’exploitation assurait la prospérité de l’abbaye.

Édité à 2 000 exemplaires en français cet été – les traductions en néerlandais et en anglais arriveront en automne -, le carnet sera disponible dans les offices de tourisme et syndicat d’initiative du territoire mais peut être aussi téléchargé gratuitement sur les sites internet du GAL du Pays des Quatre-Bras et de la Maison du tourisme du Brabant wallon.

Une "Route des granges"

Au fil de la trentaine de pages illustrées par les aquarelles de Myriam Deru, les utilisateurs découvriront les vallées de la Thyle et de la Dyle, la bière des Hostieux Moines, la ferme abbatiale, la chapelle du Try au Chêne à Bousval, les fromages de ferme de Genappe, des escales à ne pas manquer pour la nuit comme à l’Indrani Lodge, le travail de la Confrérie du Vignoble…

Pour les cyclistes, une "Route des granges" de 40 km relie les anciennes fermes dépendant de l’abbaye, en suivant principalement le réseau points-nœuds. Certaines sont encore en activité et vendent des produits, d’autres ont été transformées, par exemple pour accueillir un golf.

"Le carnet permet de ralentir le temps, en empruntant les chemins que les moines parcouraient dans leur immense domaine, explique le coordinateur du GAL, Olivier Servais. C’est une invitation à découvrir le territoire, son patrimoine les associations locales, les produits de terroir, certains lieux d’hébergement. On a évidemment dû faire des choix. Ce n’est pas forcément un carnet d’activités familiales: on suit les pas d’une randonneuse qui se balade."

En fin de brochure, les visiteurs trouveront aussi une série d’adresses utiles pour glaner plus d’infos, louer des vélos ou encore trouver un hébergement.