Villers-la-Ville: les jeux intervillages commencent vendredi

Les "jeux", c’est un incontournable du début d’été dans la commune et dans chaque village, les équipes qui ont été constituées sont à l’entraînement depuis quelques semaines. On sélectionne les plus aptes pour telle ou telle épreuve, on peaufine la stratégie, on travaille l’esprit de groupe… sachant que le résultat ne sera sans doute pas le plus important dimanche soir. L’essentiel est de participer, et de maintenir un esprit "village" dans le bon sens du terme. Mais tout de même, s’il y a moyen de ramener une coupe ou de détrôner les favoris…

Les jeux intervillages, c’est aussi un programme dense avec trois grandes soirées gratuites pour bien commencer l’été, à présent que les examens sont terminés. La première, vendredi à partir de 22 h, aura pour thème "Barbares, barbes, barbus, barbies". Plus mystérieux sans doute que la soirée "Barakis" de samedi, tandis que dimanche, sans surprise après la remise des coupes, ce sera tout simplement la… "soirée de clôture".

Côté programme des épreuves, le premier rassemblement des équipes est prévu vendredi dès 17 h 30 avec déjà un beau moment à 18 h, avec la présentation des jokers. Suivront notamment la course relais intitulée "Qui vole un œuf vole un bar" et le quiz musical interactif à partir de 20 h.

On devrait facilement repérer les participants les plus assidus à la soirée de vendredi puisque samedi, les joutes reprendront dès 9 h 30 (ouch !) avec le jeu du rassemblement et en matinée, les épreuves traditionnelles comme le volley, la pétanque, le tennis-ballon… Un peu plus tard, les enfants prendront part au jeu "La Barbie de mon village" et un rallye "Top Chef" est prévu à partir de 11 h.

Moment sans doute fort annoncé à 17 h 30, l’épreuve du mulet, comprenez "la coupe de cheveux du baraki". De quoi être raccord avec la soirée qui débutera après le traditionnel play-back de 20 h. Et évidemment, on recommence dimanche toute la journée !