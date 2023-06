Villers-la-Ville : quel avenir pour la salle du CRCS et pour laquelle un avis juridique a été demandé ?

Au conseil communal de ce mercredi 14 juin 2023, Ensemble pour Villers (EPV) et Écolo ont déposé un point visant à charger le collège de négocier un nouveau bail pour cette salle, d’une durée de 30 ans. Ce qui permettrait à l’ASBL CRCS, d’après les conseillers de la minorité, de pouvoir solliciter des subsides afin de procéder à des travaux d’isolation et de rénovation. Et donc de maintenir des activités sur place, ce qui est important pour Tilly.

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, en ouvrant la séance, a expliqué que le collège allait mettre au vote… le retrait de ce point introduit par l’opposition, "parce qu’il faut savoir vers quoi on va. Nous avons demandé un avis juridique et les possibilités pour l’avenir son nombreuses: on peut reconduire le bail avec l’ASBL, vendre le terrain, renouveler le bail mais avec une autre association, reprendre la salle au niveau communal, la confier à la Régie… Il faut une analyse fine, que nous avons demandée. Prendre position sans avoir ces éléments ne serait pas judicieux".

Nadia El Abassi (Écolo) a demandé dans quel délai cette étude doit être remise au collège. Le bourgmestre a répondu qu’il n’y avait pas de délai, et que pour l’instant le bail est tacitement reconduit, jusqu’à ce qu’une décision soit prise. En précisant que la volonté de la majorité est que les activités se poursuivent à la salle, au bénéfice de la population. "Nous voulons donner un futur au CRCS, a résumé M. Burton. Garantir son avenir et les investissements nécessaires est notre priorité." Et de glisser qu’il faut déjà vérifier si la Commune peut encore louer la salle vu l’état dans lequel elle se trouve.

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Jean-Pierre Brichart (EPV), figure "historique" du CRCS. "Ce bâtiment est aux normes, il a été visité par les pompiers !", s’est-il écrié, criant au mensonge… et récoltant en retour quelques attaques en règle sur le fonctionnement de l’ASBL, notamment à propos du dépôt des comptes des dernières années…

"Vous parlez de gestion à la petite semaine pour l’ASBL, mais que dire de la gestion de la part d’un pouvoir public qui aurait dû prévoir, et régler ce problème de bail arrivant à échéance il y a un an, voire il y a deux ans ?, a répliqué Robin Perpète (EPV). Pour moi, ça, c’est de la mauvaise gestion !"

Répétant que la volonté du collège est de pérenniser la salle à longue échéance, le maïeur a mis le retrait du point de la minorité au vote. Et la majorité s’est prononcée sans surprise dans ce sens.