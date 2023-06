Un mois de déviation entre Villers-la-Ville et Marbais pour la réfection des pistes cyclables le long de la RN275

Des barrières sont en place au carrefour dit du 1830, dans le centre de Marbais, ainsi qu’au centre de Villers. La réfection des pistes cyclables le long de la RN275, entre les deux villages, nécessite la fermeture complète, jusqu’au 15 juillet, d’une portion de la nationale située entre le carrefour du 1830 et le chemin n°14.

"Entre le carrefour du 1830 et le cimetière de Marbais, le SPW refait à la fois la voirie et les pistes cyclables et le temps de séchage du béton, c’est 21 jours: nous n’avions donc pas le choix, confirme le bourgmestre villersois Emmanuel Burton. Organiser une circulation en alternance avec des feux, c’était courir le risque d’un blocage au niveau du carrefour en plein centre du village. Ce qui était intenable. Il valait mieux tout fermer."

Par contre, après cette première phase qui durera jusqu’au 15 juillet (et donc jusqu’aux congés du secteur du bâtiment), une deuxième partie de chantier s’étendra du cimetière de Marbais jusqu’à Villers et pour cette phase-là, une circulation en alternance sera organisée.

En attendant, la circulation de transit et notamment celle des véhicules de plus de 5 tonnes sont déviées au départ de la chapelle du Triolet d’un côté et de l’abbaye de Villers de l’autre, pour être renvoyée par Baisy-Thy. La circulation locale, elle, peut passer par le carrefour Décoplant et Tilly.

Une déviation plus large par les Quatre-Bras de Baisy-Thy

"Les habitants de la commune, je pense, savent par où passer: ce qui nous a conduits à mettre en place une déviation plus large par les Quatre-Bras de Baisy-Thy, c’est la volonté d’éviter que la circulation de transit ait un impact négatif dans les rues des villages, confirme Emmanuel Burton. En ce qui concerne les bus, des déviations sont prévues également avec des interdictions de stationnement à certains endroits, pour qu’ils ne se retrouvent pas bloqués."

Si le maïeur villersois convient que les pistes cyclables existantes entre Villers et Marbais avaient besoin d’une rénovation, il ne peut pas s’empêcher une petite pique envers la politique régionale…

"On est un peu surpris des priorités: nous, on aurait préféré des travaux pour créer une piste cyclable entre Sart-Dames-Avelines et les Quatre-Bras, qui est vraiment un chaînon manquant. Mais là, visiblement, quelques platanes sont plus importants que la sécurité de tous…"