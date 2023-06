"Lucrèce Borgia" est subsidiée, les futures pièces jouées l'été dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville le seront-elles?

C’est que la pièce de l’an dernier, Roméo et Juliette, œuvre maîtresse de William Shakespeare, n’avait pas reçu le subside espéré de 40 000 €, ce qui avait suscité pas mal de remous, de tous bords politiques, y compris au sein même de la majorité (PS-MR-Écolo).

Patrick de Longrée, de Del Diffusion, la société qui produit le spectacle d’été dans les ruines depuis 1987, avait aussi écrit à la ministre pour lui faire part de son incompréhension.

Les raisons invoquées par la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo) étaient le peu de place laissé à l’écriture contemporaine et l’accessibilité du spectacle au regard du prix élevé des places (NDLR: 38 € la place, 33 € en prévente pour Roméo et Juliette, 42 €, 37 € en prévente jusqu’au 14 juin pour Lucrèce Borgia, soit plus que les 2 € d’augmentation annoncée fin 2022 par la production).

En octobre dernier, la ministre avait été interpellée par les députés Olivier Maroy (MR) et Benoît Dispa (Les Engagés) sur le sujet pour savoir si Del Diffusion pourrait tout de même recevoir un subside exceptionnel pour Lucrèce Borgia.

La ministre avait renvoyé la production vers la Loterie nationale afin d’obtenir une aide. C’est "une fin de non-recevoir" qui "traduit votre mépris" à l’égard des producteurs, avait réagi Benoît Dispa.

En commission de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mardi dernier, André Antoine a donc interrogé la ministre pour savoir si elle maintenait sa position.

"Que manque-t-il pour qu’il puisse bénéficier d’une aide financière de la Fédération ? Je rappelle qu’il s’agit de la production culturelle la plus retentissante au sein de notre province", a-t-il martelé.

La ministre Linard a fait savoir que Lucrèce Borgia "a déjà fait l’objet d’un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de la convention pluriannuelle 2018-2020 de l’opérateur Del Diffusion. En effet, cette production devait être programmée en 2020, mais malheureusement, cette programmation a dû être reportée à l’été 2023 du fait de la crise sanitaire. Entre-temps, la convention pluriannuelle est arrivée à terme. Sensible au contexte et aux raisons qui ont engendré ce report, j’ai averti cet opérateur en octobre 2022 qu’il lui était loisible de déposer une demande de soutien exceptionnel à la Loterie nationale. Une fois cette demande analysée et compte tenu des crédits disponibles, j’ai décidé de soutenir, à nouveau, la production à hauteur de 10 000 €, pour compléter ce qui avait déjà fait partie de la convention."

En quête d’un contrat de service pour 2024 de 75 000 €

La ministre a ajouté que "depuis lors, Del Diffusion a déposé une demande de contrat de services pour 2024, à hauteur de 75 000 €. Cette demande suit actuellement le processus d’analyse par la Commission des arts vivants, en application des critères et prescrits du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène."

Et André Antoine de commenter : "Une intervention complémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son avenir est tout à fait justifiée. J’espère que la demande de contrat de service qui a été déposé répondra à vos critères et qu’il rencontrera votre intérêt sur le plan financier."