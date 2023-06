Le différend de Marbisoux: les 4 blessés arrêtés, et des intrus signalés sur place ce jeudi

Nous avons évoqué dans notre édition de jeudi le différend violent intervenu mercredi soir dans et devant une maison de la rue Catalogne, à Marbisoux. Les informations disponibles sur place étant parcellaires, le parquet du Brabant wallon a donné quelques éléments complémentaires jeudi matin, évoquant non pas cinq blessés mais quatre, trouvés par les policiers dans l’habitation et à l’extérieur, après qu’ils aient réagi à l’appel d’une habitante de la rue qui avait entendu des cris.