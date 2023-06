Villers-la-Ville : un week-end avec les microbrasseurs à l’abbaye

Plusieurs bières sont produites en référence à cette tradition villersoise dont la V inspirée d’une recette du XVIIIe siècle, une triple, ainsi que le Ténébreuse (brune) et la Lumineuse (blonde). Le nom de ces deux dernières bières produites par les confrères fait allusion à la devise des moines de Villers: "Post tenebras spero lucem" (Après les ténèbres, j’espère la lumière).

Ce week-end à l’abbaye, à l’occasion du retour de l’événement Carrément Bières, on pourra évidemment déguster la bière produite par les Hostieux Moines de Villers mais aussi plus d’une centaine d’autres brassées en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Carrément Bières vise en effet à faire découvrir le travail des micro-brasseurs et les multiples facettes d’un monde brassicole en pleine expansion.

Les organisateurs ont invité 25 brasseries artisanales sur le site cistercien, ce samedi 10 juin de 13h à 21h et le lendemain dimanche de 11h à 19 h. "De Court-Saint-Étienne à Wépion en passant par Ganshoren, Kapellen, Beyne-Heusay ou Charleroi, une tournée nationale dans un pays où la culture de la bière est reconnue au patrimoine immatériel de l’Humanité !", annoncent-ils.

L’idée est de déguster – avec toute la modération nécessaire – mais aussi d’apprendre. Ainsi, parallèlement à ce festival, une exposition temporaire intitulée L’âge de la bière retracera l’histoire de ce breuvage à travers les siècles. Et il y aura de quoi faire puisque dès la fin du paléolithique, il y a 15 000 ans, l’homme cherchait déjà comment déclencher une réaction chimique dans une bouillie de céréales. Aujourd’hui, pas moins de 200 milliards de litres de bières sont consommés chaque année dans le monde !

Une petite restauration est prévue sur place les deux jours, et le prix d’entrée à Carrément Bières a été fixé à 9 € pour les adultes.

www.villers.be