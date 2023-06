Villers-la-Ville : la "plaine de la brocante" sera réaménagée

Il s’agit cette fois de réaliser des aménagements à l’extérieur du site, et le chantier bénéficiera à nouveau de fonds européens mais cette fois dans le cadre du plan de relance. L’objectif reste le même: améliorer les infrastructures afin d’accroître l’intérêt des touristes. Cette fois, c’est surtout la zone des parkings et la "plaine de la brocante", qui sera améliorée.

Dans les archives de l’abbaye, il apparaît que l’endroit où ont été aménagés les deux grands parkings il y a quelques décennies, du côté du Moulin, était auparavant un grand étang. Celui-ci n’existe plus et deux parkings sont asphaltés tandis que de l’autre côté de la chaussée, la grande pelouse qui borde la rivière sert le samedi matin pour installer des stands de brocante, et se transforme en parking sauvage le reste du temps. En tout cas quand il ne fait pas trop humide: après la disparition de l’étang, la zone est restée assez marécageuse…

L’idée est de réorganiser tout cela, mais en gardant l’aspect "nature" et en évitant le béton. La pelouse deviendra un vrai parking d’une centaine de places, avec des dalles engazonnées pour éviter d’imperméabiliser le sol, des arbres et des haies seront plantés, et le projet prévoit de petites noues pour gérer les eaux pluviales.

On est ici dans le périmètre classé et cet aménagement, qui a fait l’objet d’une étude de projet, est discuté avec l’administration du patrimoine. Les cheminements depuis la plaine, eux, ont déjà été réalisés en 2016 lors des travaux précédents, avec une rampe qui descend jusqu’à l’entrée des visiteurs.

Les deux parkings existants seront aussi améliorés. On devrait notamment prévoir quelques places pour les camping-cars, et réaménager les emplacements auparavant prévus pour les bus, que ceux-ci n’occupent plus depuis le placement des portiques.

L’utilisation des fonds européens imposant des délais assez serrés, le projet ne devrait pas tarder à être mis en œuvre.