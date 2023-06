Villers-la-Ville : l’abbaye accueillera ce dimanche plus de 200 ancêtres

De toutes marques et de tous types puisqu’une des caractéristiques de l’exposition est d’accueillir non seulement des voitures mais aussi des motos ainsi que des… tracteurs. Tous afficheront au moins 30 ans au compteur. L’autre intérêt de Retro Mobile Expo, c’est de conjuguer l’élégance des véhicules anciens aux charmes du site cistercien. Entre une photo d’ancêtre et une discussion avec les passionnés qui les exposent, on pourra d’ailleurs aussi profiter des visites guidées de l’abbaye proposées tout au long de la journée.

"Les amateurs de belles carrosseries pourront notamment découvrir la mythique Renault 4 de Touring Secours, la Jaguar type E de 1967, la Mercedes 190 SL de 1958, la Cadillac Sedan de 1956 ou encore la Peugeot 172 BC de 1924, énumèrent les organisateurs. Au rayon motos seront exposées, entre autres une Magnat Debon de 1929, des Lambretta des années 50, et une Sarolea 23 F de 1924. Côté poids lourds, il y aura par exemple un Man de 1952 ou un Deutz construit en 1956."

L’objectif de la Rétro Mobile Expo est de mettre en avant l’histoire de la mécanique, et de montrer l’évolution des véhicules au fil du temps. Durant toute cette journée, on pourra également assister à des démonstrations, notamment de restauration d’ancêtres. Il y aura aussi des présentations spécifiques de certains véhicules présents. Sous le soleil annoncé pour ce week-end, le public pourra aussi profiter d’un espace bar et food trucks, et d’une ambiance musicale.

Les organisateurs ont également prévu des animations pour les enfants dont un circuit de mini-voitures, ou encore un parcours à réaliser avec de petits tracteurs. Au milieu des ruines de l’abbaye, on pourra même s’offrir une petite balade en montant dans un petit tram sur rail.

Le prix d’entrée est fixé à 9 € pour les adultes (7 € pour les étudiants et les seniors, 6 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans et les personnes à mobilité réduite) et comprend toutes les animations.