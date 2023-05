Plus de 2 200 à s’être mis à la course grâce à JCPMF à Villers-la-Ville

Imaginé en 2008 par le magazine Zatopek et l’ASBL Sport et Santé, ce programme de mise en condition physique par la course à pied à destination des débutants a séduit beaucoup de communes.

Manifestement, il ne s’agissait pas d’un simple phénomène de mode: à l’occasion de la clôture de la vingtième session villersoise, mardi soir au complexe sportif de Sart-Dames-Avelines, l’échevine des Sports, Anne-Michèle Pierard, a fait le compte: ce sont pas moins de 2 248 participants qui ont franchi le pas en dix ans à Villers. Dont une bonne partie d’habitants de la commune mais pas uniquement. Certains sont aussi venus de Genappe, de Court-Saint-Étienne, de Fleurus, de Sombreffe… "C’est en partie dû à la qualité de l’encadrement, souffle un membre de l’organisation. Tous les coaches sont formés par l’ASBL Sport et Santé, et nous avons notamment un kiné parmi eux. Les participants nous le répètent assez souvent: chez nous, ils sont bien parce que l’ambiance est sympa, mais ils se sentent également soutenus."

Au fil des années, les groupes ont évolué, proposant différents niveaux pour tenir compte des capacités et des envies évolutives des participants. Depuis le lancement en septembre 2013, la moyenne de participation est de 112 personnes par session à Villers. Mais à certains moments, on a frôlé les 200 coureurs !

Mardi soir, lors de la remise des diplômes de la vingtième session, certains étaient très fiers d’être allés au bout des 5 km qu’ils s’étaient fixés comme un défi, mais d’autres plus expérimentés ont couru 7,5 km, 10 km et même 15 km. "Les années précédentes, j’ai fait les 5, puis les 10 et finalement les 15 km, confie l’échevine des Sports. Le principe est attirant: apprendre à courir à son aise, sans esprit de compétition, et découvrir de quoi on est capable sans forcer, avec un entraînement bien organisé."

Pour marquer le coup de cette 20e session villersoise, mardi les participants ont eu droit à un échauffement en plein air avec Mariska Reyter et les élèves du cours de kick power fit. Les coaches actuels et anciens ont été mis à l’honneur lors de la remise des diplômes, et les participants ont aussi partagé un gâteau.