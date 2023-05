Hugo Duquaine, un tournoi pro à… 15 ans

Enfant de la balle, la pépite du golf belge ne cesse de brûler les étapes et collectionne les victoires dans les compétitions juniors depuis qu’il a découvert les joies du swing à l’âge de 6 ans. Si tout va bien, il ne devrait pas tarder à suivre les traces de Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry. Pour mieux gérer son temps, il a d’ailleurs décidé de terminer sa scolarité via le jury central au Cap International School de Wavre. "Vu ses obligations sportives et ses nombreuses compétitions à l’étranger, c’était l’option la plus raisonnable. Quel dommage qu’il n’y ait pas de véritable centre de golf-études en Belgique francophone. Une fois qu’il aura obtenu son diplôme, il devrait mettre le cap, en 2025, vers les États-Unis pour combiner université et golf de haut niveau…", explique son papa Olivier.

Il était là l’an passé comme… caddie

L’an passé, Hugo avait participé au Soudal Open comme… caddie. Il avait notamment porté le sac de Thomas Pieters. Cette fois, grâce à une wild card accordée par la Fédération aux meilleurs amateurs belges, il sera dans la compétition. "Je pars un peu dans l’inconnu. Je sais que c’est un apprentissage. Que je n’ai rien à perdre. Que je dois juste savourer le moment. Mais, en même temps, j’ai envie de me surpasser et je vais tout faire pour passer le cut…"

Avec son Handicap négatif (-3,6, comme les pros) et son mental de champion, Hugo impressionne tous les observateurs. Coaché par Michel Vanmeerbeek et Jérôme Theunis, il a déjà son propre site web ( www.hugoduquaine.com) et quelques sponsors partenaires pour financer sa carrière. Mais il sait que le chemin est encore long et qu’en golf les vérités d’un jour ne sont pas celles du lendemain.