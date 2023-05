Villers-la-Ville conclut un partenariat avec des ergothérapeutes

Lors du dernier conseil communal de Villers-la-Ville, l’échevine en charge de la politique des aînés, Anne-Michèle Pierard, a présenté une convention de partenariat à conclure avec l’ASBL Ergo 2.0. Il s’agit d’un réseau d’ergothérapeutes "de quartier" dont l’objectif est de repenser la santé autrement et de favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile le plus longtemps possible, tout en diminuant les risques d’accidents et la perte d’autonomie.