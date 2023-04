Marbais : un motard blessé au carrefour du Colruyt

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi vers 16 h 30 au carrefour de la chaussée de Namur et de la rue Catalogne, à Marbais. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une Dacia Sandero et une moto se sont violemment heurtées dans le carrefour. Conscient mais blessé, le motard a dû être pris en charge par les urgentistes du SMUR et après avoir été longuement conditionné sur place, a été emmené à l’hôpital en ambulance.