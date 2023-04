Le site de Mellery a été exploité comme carrière de sable avant d’être reconverti en décharge en 1981. De 1982 à 1988, les déchets sont déversés dans l’ancienne carrière.

De 1988 à 1989, l’attention des riverains est attirée par deux nuisances: d’une part, la pollution visuelle et olfactive des eaux dans la rue de Thébais en contrebas de la décharge, et d’autre part, les mauvaises odeurs entraînées par les gaz s’échappant de la décharge et canalisées par un chemin creux aboutissant au centre du village. La population constitue alors un comité de défense très actif, le CADEV.

La réhabilitation débute en 1990 et le dossier est confié à SPAQuE en 1991.

Aujourd’hui, le site dispose d’une station d’épuration, d’une unité de traitement du biogaz sur charbon actif et de

20 panneaux photovoltaïques destinés à alimenter en électricité les infrastructures de la décharge.