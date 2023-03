"Les Communes rejettent les projets de contournement de l’abbaye de Villers depuis 25 ans"

"Pour la énième fois – on a renoncé à compter –, ce portique a été détruit par un camion qui a délibérément tenté de passer en dépit de la hauteur maximale autorisée, s’est plaint le député Olivier Maroy (MR), au parlement wallon, ce 20 mars 2023. Après plusieurs accidents, le SPW avait déjà décidé de renforcer la signalisation et le dispositif destiné à empêcher les camions de passer à cet endroit afin de préserver les arcades rénovées. Force est de constater que ce n’est pas suffisant. Ce serait presque drôle si l’on ne parlait que de métal froissé. Mais ce dont il est question ici, c’est la protection de notre patrimoine."

Le député André Antoine (LE) en rajoutait une couche à l’attention du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo): "La difficulté est qu’il y a eu tellement d’annonces dans ce dossier que la crédibilité de la Région wallonne est entachée. Vous nous aviez annoncé des radars ANPR détectant la hauteur des véhicules. Vous aviez annoncé des marquages au sol, un éclairage adapté. Tout cela n’a pas été réalisé et, lorsqu’on voit la Région wallonne débarquer, comme la semaine dernière, c’est pour remettre un portique provisoire. Quand allez-vous passer aux choses sérieuses, à la solution définitive ? Je pense que les Villersois et les habitants du Brabant wallon ont fait preuve d’une patience incommensurable. Aujourd’hui, c’est votre crédibilité personnelle qui est concernée pour avoir annoncé tant de choses qui ne se sont pas réalisées."

"Depuis 25 ans, des projets de contournement sont rejetés par les communes concernées"

Visé par les deux députés brabançons mais aussi par André Flahaut (PS) en d’autres lieux, le ministre Henry a fait savoir que la géographie des ruines de l’abbaye de Villers resterait problématique, quels que soient les aménagements à venir: "La situation du site de Villers-la-Ville est particulièrement complexe. En effet, tant que l’on permettra au trafic de traverser le site des ruines, il y aura un risque que les arches soient percutées. Si l’on interdit le passage des véhicules autres que les modes actifs, il faut soit imposer un détour difficilement acceptable qui générera également des reports de trafic dans des voiries communales villageoises inadaptées, soit envisager de contourner le site. Depuis au moins 25 ans, des projets de contournement sont étudiés par le SPW Mobilité et Infrastructures et plusieurs ont fait l’objet de propositions concrètes, mais elles ont été rejetées par les différentes communes concernées."

"Il restera toujours un risque d’accrochage d’une pile par un véhicule"

Cela étant dit, le passage sous les arches de l’abbaye ne restera pas sans aménagement en attendant un hypothétique contournement, a promis le ministre sans avancer de dates: "J’ai donné l’instruction de donner priorité aux travaux de réalisation des aménagements définitifs. Je rappelle cependant que ceux-ci ne vont en rien modifier le risque de percussion des portiques puisqu’il a été décidé de conserver la traversée existante dans l’abbaye en créant un abaissement de la route. Cet aménagement réduira le risque d’accrochage par un véhicule trop haut, mais il restera toujours un risque d’accrochage d’une pile par un véhicule."

Les arcades ne s’effondreront plus comme un château de cartes

Les arcades ont toutefois été reconstruites – après avoir été mise au sol par un camion qui n’avait rien à faire là – de manière à ne plus s’effondrer comme un château de cartes: "Lors de la reconstruction des arches, des mesures ont été prises pour éviter leur écroulement et limiter les conséquences d’un accrochage ; la partie supérieure du bâtiment est maintenant autoportante et les piles ne sont, elles, plus portantes. Ce sont des piles fusibles."

Les reproches que les députés lui adressent ont poussé le ministre à préciser: "J’entends bien vos commentaires et ceux faisant état du ridicule de la situation. Je suis ouvert à toute suggestion, mais il y a quand même deux ou trois questions fondamentales auxquelles il faut alors répondre de manière commune au niveau des communes et des interlocuteurs locaux. C’est bien beau de se moquer de la situation, mais il n’est pas si évident que cela d’avoir une solution qui convienne aux différents intervenants."

"On ne se moque pas. On est dépités", a riposté Olivier Maroy, en guise de conclusion.