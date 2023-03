Cannabis et "naïveté": 30 mois avec sursis pour un Hollandais qui vivait à Villers-la-Ville

Toutes les tentures étaient fermées et craignant un vol en cours, les agents sont entrés. Ils ont alors découvert des tentes de culture de cannabis, le garage et deux chambres étaient aménagés pour accueillir ce type de plantation, et le compteur électrique avait été trafiqué pour ne pas répercuter l’énorme consommation des lampes chauffantes et autres ventilateurs de cette installation professionnelle. Une chambre avait aussi été aménagée sommairement pour accueillir les personnes qui s’occupaient des plants.

Il y avait sur place une sorte d’atelier de maintenance, une culture en cours d’aménagement dans une des chambres et des déchets de cannabis partout au sol. Vu l’odeur, une récolte venait sûrement de se terminer.

Les voisins ont expliqué que l’habitation était louée depuis environ trois ans par des "personnes discrètes", peu présentes en semaine mais qui passaient le week-end et le soir, utilisant des voitures munies de plaques néerlandaises. Les propriétaires de la maison ont confirmé qu’ils louaient à un certain Edwin, un Hollandais qui payait chaque mois le loyer de 1300 euros mais qui avait annoncé qu’il quitterait les lieux le 19 mai 2019.

Une voiture mais pas de permis de conduire

La Volvo break saisie par la police était aussi enregistrée au nom de cet Edwin K, né en 1972 et domicilié aux Pays-Bas où il travaille… dans une culture de fleurs. Étonnant: si la voiture est bien immatriculée à son nom, l’homme n’a pas de permis de conduire.

Lorsqu’il a été interrogé par la police, il a expliqué que quelques années auparavant, il avait été contacté par un certain Samir, rencontré dans un café, qui lui avait proposé de gagner de l’argent en louant une maison en Belgique. D’après les explications qu’il avait reçues, il s’agissait de transformer les lieux en un gîte de luxe, dont la sous-location pouvait rapporter jusqu’à 1000 euros par semaine.

Ce "Samir" l’avait emmené à Villers pour signer le contrat de bail et payer la garantie locative, et lui donnait l’argent chaque mois pour payer le loyer. En plus d’une "petite" rétribution mensuelle de 1 000 euros. Mais ce n’est que lorsque la police est venue l’interroger qu’il a appris qu’il s’agissait d’une plantation de cannabis.

Se retrouvant sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel il y a un mois, il a joué les naïfs. "Je regrette de m’être fait piéger, a-t-il affirmé. J’avais confiance en ce garçon: je suis un homme de parole, je croyais que tout le monde était comme moi… La voiture à mon nom ? J’ai accepté parce qu’il m’avait fait croire qu’elle serait aussi à disposition des occupants de la maison. J’ai agi par bonté…"

Par bonté… et pour recevoir chaque mois 1 000 euros, a corrigé la présidente à l’audience, ne cachant guère ses doutes sur la prétendue naïveté du prévenu.

"Il aurait dû se rendre compte que quelque chose n’allait pas, mais il a préféré fermer les yeux", a convenu l’avocat de la défense en plaidant une suspension du prononcé.

Le jugement rendu mardi ne va pas dans ce sens: Edwin K. écope de trente mois d’emprisonnement assortis d’un sursis total, d’une amende ferme de 8 000 euros, et la justice confisque la Volvo immatriculée à son nom.