Pas de parcours d’intégration à Villers-la-Ville: "Tout le monde dit qu’ils doivent s’intégrer mais on empêche une ASBL de leur dispenser des cours"

Le député André Flahaut (PS) presse la ministre régionale Valérie De Bue (MR) de revenir sur sa décision de ne pas autoriser la location de locaux de la ferme de l’abbaye de Villers pour y organiser des parcours d’intégration pour les réfugiés. "Je ne comprends pas. On a une ASBL (Intégrale BW) qui est prête à donner des cours de français aux réfugiés. Tout le monde dit que ces personnes doivent s’intégrer. Et quand on a une ASBL qui a un beau projet comme ça, on lui dit non sous prétexte qu’il y aurait des autres projets à cet endroit. C’est révoltant, parce que, des projets à cet endroit, il y en a, depuis des années, qui n’aboutissent pas. En attendant, on a des locaux inoccupés qui pourraient être utilisés par cette ASBL. J’appelle la ministre (Valérie De Bue) à faire preuve d’une certaine souplesse pour permettre à l’ASBL de mettre ces parcours d’intégration en place. Parce que si on attend la Région pour avoir ces parcours…"