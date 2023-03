Pas d’aide communale pour la gestion des haies à Villers-la-Ville

Mais il faut planter et, surtout, tailler une fois que les haies poussent. Cela prend du temps, nécessite du matériel, des compétences techniques… Il faut aussi savoir quoi faire du produit de la taille, ce qui n’est pas évident. Bref, tout cela constitue un frein à la plantation des haies et Écolo a suggéré que la commune agisse pour le lever.

Le texte de la motion déposée par le parti d’opposition suggère la mise en place d’un dispositif d’aide et de support, financier et logistique, pour les propriétaires de haies sur les terrains privés. L’administration serait chargée de rédiger un règlement communal pour déterminer les conditions d’octroi, et un budget pourrait être prévu en 2024 afin de financer ces aides aux habitants afin qu’ils entretiennent leurs haies.

L’échevine de l’Environnement, Julie Charles, a convenu de l’importance de la biodiversité, en énumérant au passage diverses mesures prises par la commune dans ce domaine. Mais en ce qui concerne les haies, la Province distribue gratuitement des plants aux particuliers, aux associations et aux entreprises qui voudraient en aménager. La Région, elle, accorde des aides de 80% à l’achat. Vu ces avantages octroyés par d’autres niveaux de pouvoir, la majorité villersoise ne voit pas la nécessité d’en rajouter au niveau communal.

D’autant plus qu’accorder des primes, cela veut dire ajouter du travail administratif pour les fonctionnaires, des visites de contrôle sur place, des passages pour s’assurer que la haie dure dans le temps…

Côté Écolo, on pensait surtout à une aide communale logistique, pour la taille. Un règlement pourrait encadrer ce coup de pouce.

"Les particuliers peuvent déjà obtenir de réels soutiens, a indiqué Julie Charles. Mais pour planter une haie, il faut quand même une motivation. Sinon, on va nous demander de nettoyer les panneaux photovoltaïques, d’acheter des baskets à ceux qui veulent faire du sport… Ce n’est pas non plus très social, de réserver une prime communale à ceux qui sont propriétaires d’un terrain ou d’un jardin."

L’échevin des Travaux, Philippe Vanhollebeke, a mis en doute la légalité d’une telle action. Si la commune va tailler les haies de particuliers poussant sur des terrains privés, cela risque de poser de sérieux soucis…

"D’accord, la Région fait des choses, la Province aussi. Mais il y a des problèmes pour la biodiversité, pour le réchauffement climatique et les haies permettent d’adapter le territoire. Cela devient urgent !", a malgré tout tenté Nadia El Abassi (Écolo).

Sans succès: la motion a été rejetée par les élus de la majorité.