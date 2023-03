De façon un peu surprenante, le poids lourd d’une société flamande était passé sous le portique côté Chalet de la Forêt, sous les arcades apparemment sans les heurter, avant de prendre de plein fouet, en sortant du site, la partie supérieure du portique de plus petite taille installé côté Moulin de l’abbaye.

La barre surplombant la route avait été arrachée et s’était retrouvée coincée entre la cabine et la remorque du camion, qui s’était immobilisé au milieu de la chaussée en fâcheuse posture. Résultat: le portique le plus protecteur était à nouveau arraché et depuis les faits, des camions dépassant les 3,5 m tentaient de passer malgré l’interdiction et les deux portiques de plus grand gabarit censé les dissuader d’aller plus loin…

Une situation forcément dangereuse pour les arcades rénovées, mais qui va prendre fin puisque ce vendredi après-midi, une entreprise travaillant pour le compte du SPW était en train de remettre en place, pour la énième fois, le portique accidenté avec sa barre supérieure ornée de fanions rouge et blanc pour garantir une meilleure visibilité.

Reste à voir combien de temps le dispositif restera en place avant qu’un nouveau camion l’emporte, ou qu’un moyen plus efficace soit trouvé pour enfin faire respecter par les camionneurs les interdictions de hauteur. Les paris sont ouverts…