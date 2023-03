Portique et camion à l’abbaye de Villers-la-Ville : c’est reparti…

Toutes les bonnes choses ont une fin: ce jeudi, un camion a emporté à nouveau un de ces portiques.

L’accident, qui a été constaté par la zone de police Orne-Thyle, est cette fois assez surprenant. Un camion de la société Air Sea Trucking, basé à Lier (Anvers), est en réalité passé sous le portique implanté du côté du Chalet de la Forêt, en bravant donc les interdictions liées à la haute maximale des véhicules.

Il est sans doute passé tout juste et d’après certaines sources, il a dû faire une manœuvre pour ensuite passer sous les arcades sans provoquer de dégâts. Il était aux environs de 13 h 30 et si le camionneur pensait s’en être bien sorti en traversant le goulot, il s’est retrouvé confronté aux deux autres portiques, côté Moulin de l’abbaye.

Ceux-ci sont conçus pour dissuader les poids lourds qui arriveraient en sens inverse et voudraient s’engager sur le site sans respecter les interdictions: un premier portique assez haut comporte des chaînes et des tubes métalliques suspendus pour toucher la partie supérieure des camions, puis un second quelques dizaines de mètres en aval comporte une poutrelle métallique surplombant la chaussée à hauteur maximale autorisée, soit 3,5 mètres.

Comme il circulait dans l’autre sens, le camion anversois a été directement confronté à ce portique plus solide et moins haut. Mais cela n’a pas incité le conducteur à s’arrêter sur le parking de l’abbaye pour trouver une solution: il a tenté de passer, et a évidemment emporté la poutrelle métallique, endommageant en même temps les montants.

La poutre, toujours équipée de ses fanions rouge et blanc pour être bien visible, s’est retrouvée coincée entre la cabine et la remorque du camion, lequel s’est alors immobilisé.

Le SPW a dû envoyer une équipe d’intervention ainsi qu’un véhicule de balisage pour démonter le portique à moitié arraché. La facture pour le contrevenant, qui a été auditionné sur place par la police, risque d’être plutôt salée…