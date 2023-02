Rampe PMR à l’abbaye  de Villers-la-Ville: Écolo rassuré… et offensif

Dans un communiqué de presse, les Verts affirment qu’à présent, leurs inquiétudes sont levées. Le gouvernement wallon a en effet reporté au 31 décembre 2024 la date limite de rentrée des dossiers de l’appel à projets destiné à améliorer l’accès des PMR aux sites touristique. Avec vingt mois supplémentaires par rapport au délai initial, le projet villersois devrait pouvoir se concrétiser.

Tout est bien qui finit bien ? Hum…

"Lors des débats au conseil communal, le bourgmestre a maintenu que le dossier se déroulait normalement, dans des délais tout à fait classiques. Or, nous avons découvert que la Commune a sollicité auprès de l’administration régionale un délai supplémentaire afin de pouvoir conserver le subside, attaque Écolo. Cela montre que le collège communal avait bien conscience qu’il était impossible de respecter la date butoir du 16 mai 2023. Il est vrai qu’il est difficile d’affirmer que les craintes de l’opposition sont infondées et en même temps d’annoncer que l’on sollicite un délai supplémentaire auprès du SPW… Cependant, cela ne dispense pas l’exécutif de donner toutes les informations aux conseillers afin qu’ils puissent prendre position de la manière la plus éclairée possible."

Pour les Verts, "mentir" aux conseillers, c’est berner les citoyens.

Une affirmation que ne laisse pas passer le bourgmestre, Emmanuel Burton: "La demande de prolongation pour les subsides date d’octobre 2022: je ne pouvais pas en parler tant qu’elle n’avait pas été approuvée par le gouvernement wallon, réagit le maïeur. Le dossier est compliqué, avec une multitude d’intervenants. Et si on a obtenu cette prolongation, c’est aussi parce que nous ne sommes pas responsables des retards dus aux procédures et à d’autres niveaux de pouvoir. Au conseil, c’est Écolo qui parlait toujours des délais. Moi, j’ai toujours répondu qu’ils pariaient sur l’échec du dossier alors que nous, on pariait sur la réussite…"