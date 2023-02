Le retour gagnant du carnaval de Villers-la-Ville

Y contribuer, aussi. C’est que le carnaval villersois a certes pour caractéristique d’être le premier cortège de l’année dans la province, mais aussi d’être un des plus conviviaux. La grande majorité des groupes sont villersois et au fil de l’avancée du cortège, les spectateurs entrent dans la danse, on se salue entre amis ou entre voisins – attention tout de même aux confettis ! -, quelques membres de certaines formations en rejoignent une autre pour faire la fête ensemble, on trinque un petit coup sur le côté en laissant passer le char…

Un joyeux bazar, certes sous un ciel souvent gris dimanche, mais qui a bien réchauffé le cœur des amateurs de festivités locales.

Plus organisés mais tout aussi enthousiastes pour chasser l’hiver, les Bossus du Ramipont qui s’étaient mis en route avant le lever du soleil ont pu porter leur spectaculaire coiffe de plumes d’autruche: dimanche après-midi, il ne pleuvait que des oranges du parking des ruines de l’abbaye jusqu’au centre du village.

Fondée il y a 37 ans, la société de gilles de Villers défilait pour la 35e fois ce dimanche. Et force est de constater que malgré deux années de pause, la reprise s’est plutôt bien passée, avec pas moins de 76 gilles participants, accompagnés d’une soixantaine de Mam’Zelles.

Les Coccinelles des Bois font la danse du raton laveur

Côté créativité dans la cavalcade, on a sans doute connu de meilleurs crus mais certains n’ont pas ménagé leurs efforts, comme les Coccinelles des Bois qui ont, cette année, fait découvrir au public une danse du raton laveur plutôt efficace.

Dans le cortège, des danseurs disco côtoyaient des légumes géants, et les bûcherons de Mellery ont prouvé qu’ils pouvaient envoyer du bois au point de faire danser des moines ne carburant pas vraiment à l’eau…

Vers 18 h 30, alors que les groupes rentraient progressivement au chapiteau, Geoffroy Thibaut, pour le comité organisateur, dressait un excellent premier bilan de ce retour du carnaval.

Les aînés sont venus dès vendredi pour participer au goûter qui leur était destiné, et la soirée Oberbayern a connu un énorme succès. Le samedi, le carnaval des enfants a réuni environ 400 participants, avec pas mal de beaux déguisements artisanaux qui ont compliqué la tâche de ceux qui étaient chargés de désigner un prince et une princesse carnaval 2023.

"La soirée du samedi a elle aussi connu une très belle ambiance, sans aucun souci: les jeunes se sont amusés jusqu’à 3 h du matin et on les remercie pour cette belle soirée, salue le président du CCAP. Avant, c’était une société extérieure qui organisait mais cette année, nous avons repris l’organisation. Tout s’est vraiment bien passé. Le cortège se termine actuellement mais on attend tous le brûle-bosses des gilles: comme le ciel est en train de se dégager, on va sans doute faire ça sous les étoiles !"