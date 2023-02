Carnavals: Villers-la-Ville ouvre le bal dès ce vendredi en Brabant wallon

Le comité organisateur, qui a tenu bon durant les deux ans de Covid et s’est efforcé d’apporter de petites animations pour préserver le folklore local, est plus motivé que jamais. "C’est enfin le retour à la normale, indique le président, Geoffroy Thibaut. Notre premier carnaval date de 1972, on aurait donc dû fêter le cinquantième l’an dernier. Comme un tel anniversaire nécessite des mois de préparation et qu’on avait encore un peu peur pour cette année, on reviendra ce week-end à un programme comme on l’a connu avant la pandémie. Nous fêterons pleinement le 50e l’an prochain, en tenant compte des deux années d’absence due au Covid."

Vendredi, dès 14 h 30

La volonté des organisateurs étant de faire participer toutes les générations, on commencera dès ce vendredi à 14 h 30 sous le chapiteau dressé sur le parking de l’abbaye. Le comité offrira aux aînés un goûter animé par un musicien local. Et à 20 h, les Villersois retrouveront l’incontournable souper Oberbayern, avec ambiance musicale correspondante. Visiblement, certains avaient hâte de retrouver cette ambiance particulière: 250 réservations ont été enregistrées en une grosse semaine et tout est à présent sold out.

Samedi, dès 9 h 30

Samedi, des animations sportives sont prévues au chapiteau dès 9 h 30 puis à 13 h, les plus jeunes se rassembleront à l’école communale pour lancer, dès 14 h, le cortège du carnaval des enfants. Ils se rendront au chapiteau où sont prévus un spectacle de magie, un goûter, une bataille générale de confettis – préparez vos aspirateurs ! – et l’élection du prince et de la princesse carnaval. La soirée avec DJ aura un thème incontournable: "Carnaval is back !".

Dimanche, le cortège dès 14 h 30

Dimanche, alors que les gilles seront déjà en route depuis un bout de temps, le village de foodtrucks installé à l’avenue Arsène Tournay ouvrira à 11 h 30. Le cortège du carnaval, comptant une petite vingtaine de groupes, partira à 14 h 30 des ruines de l’abbaye pour sillonner les rues du village. Le retour au chapiteau est prévu vers 17 h 30 et le rondeau final des gilles aura lieu vers 20 h.