Rampe PMR au vignoble de l'abbaye de Villers: ça accroche encore

À l’époque, la minorité avait précisé ne pas voir le projet d’un mauvais œil – à l’exception de Jean-Pierre Brichart (EPV), considérant qu’il y avait bien d’autres priorités -, mais ne pas être d’accord sur la forme.

Pour faire bref, Écolo avait pointé les dépenses déjà exposées pour ce projet évoqué depuis 2015, et le risque de perte des subsides qui étaient garantis jusqu’en mai 2023. Ce qui laissait assez peu de temps pour aboutir, sachant que la commune n’était pas encore propriétaire de la parcelle concernée, le long de la rue de l’Abbaye.

Le bourgmestre Emmanuel Burton avait répondu qu’il avait l’assurance qu’un droit réel allait être cédé rapidement à la commune par le propriétaire, à savoir la Régie des Bâtiments. Et au conseil communal de la semaine dernière, le collège a soumis aux élus, pour approbation, la convention accordant un droit de superficie à la commune.

"Comme nous l’avions dit !, a fait remarquer le maïeur villersois. On sera donc parfaitement dans les temps pour attribuer le marché, avec cette convention qui nous donne un droit réel et nous permet de lancer les travaux."

Pas de quoi convaincre Écolo. Nadia El Abassi a en effet objecté qu’en octobre, la convention à passer avec la Régie des bâtiments semblait être une question d’heure. Mais elle n’est toujours pas signée. "On est toujours perplexe par rapport à ce dossier: il restait sept mois pour le boucler et le rentrer à la Région, et voilà seulement la convention, trois mois plus tard…"

Le bourgmestre Burton n’a pas laissé passer la remarque. "Ce que vous dites est quand même exceptionnel: cette convention ne peut pas être signée puisqu’elle doit être validée par le conseil communal ! On l’a, on la passe ce soir au conseil et ça nous permettra d’attribuer le marché, qui a été lancé en parallèle. Ce dossier suit son cours au niveau administratif et il faut faire les choses dans l’ordre. On y tient, nous, à cette rampe. Vous pariez sur l’échec et vous avez l’air de vous réjouir. Nous, on parie sur la réussite…"

En s’abstenant, Écolo et EPV ont répété qu’ils n’étaient pas contre sur le fond du dossier, mais réservés sur la forme…