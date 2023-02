Les terres excavées coûtent fort cher aux Communes

Voici quelques jours, en commission du parlement wallon, le député André Antoine (Les Engagés, opposition) a interpellé à ce propos la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

"Plusieurs Communes, appuyées par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, demandent la révision à la hausse des enveloppes affectées, notamment dans le cadre du Fonds régional d’investissement communal, afin que les coûts supplémentaires liés à l’assainissement des terres excavées puissent être pris en charge par la Région." André Antoine a cité Emmanuel Burton, bourgmestre de Villers-la-Ville, où le conseil communal a voté une motion, comme ce fut le cas aussi à Tubize: "Il a illustré ses propos en rappelant les coûts: “De 80 € à 100 € HTVA pour les prélèvements dans ces terres excavées, entre 125 € et 220 € pour la réalisation des analyses, 50 € pour l’interprétation des résultats, 315 € pour la détection des hydrocarbures, plus de 950 € pour la rédaction d’un rapport sur la qualité des terres, et de 100 € à 400 € pour le dépôt du rapport sur la plateforme Walterre et le suivi de l’obtention du certificat de contrôle qualité”".

Dans sa réponse, le ministre Céline Tellier a indiqué que "l’ensemble des préoccupations, notamment financières, liées à l’application de l’analyse des terres fait l’objet d’une analyse approfondie" dont les résultats devraient être connus dans les prochaines semaines.

La ministre a aussi rappelé que l’article 121 du plan de relance wallon relatif à la mise en place de centres de regroupement des terres excavées "doit permettre, à terme, de limiter l’impact à la fois écologique, environnemental et financier de la gestion des terres".

Un guichet « terre excavées »

Selon le rapport 2021 de l’association Walterre, deux tiers des terres de voirie classées de type 5 pourraient être valorisées en type 1, 2 ou 3 si elles étaient analysées. "Cela augmenterait sensiblement les possibilités de versage et diminuerait d’autant plus les coûts", a ajouté la ministre.

Celle-ci a également souligné la subvention accordée à l’Union des Villes et Communes de Wallonie pour engager des conseillers et créer un guichet "terres excavées", afin de former, conseiller et mettre des outils à disposition des Communes.

André Antoine proposait un indice de présomption pour les terres qui se trouvent dans une zone qui n’a historiquement pas été industrialisée et présente un risque faible de pollution. "Une série de situations est déjà prévue par le règlement, a répondu la ministre. Notamment pour les petits volumes ou la réutilisation sur le site d’origine, si le site en question n’est pas classé à risque. De plus, le contrôle qualité n’est pas nécessaire si le volume des terres de déblais sur le site d’origine n’excède pas les 400 mètres cubes."

Pour la ministre Tellier, cette mesure ne serait pas pertinente pour les Communes, car la plupart du temps ce sont des terres excavées lors de l’entretien des voiries, où le risque est bien présent.

Une réponse en partie insatisfaisante pour André Antoine, qui estime que les volumes exonérés devraient être revus à la hausse, "pour couvrir des excavations domestiques", comme dans le cas de terres excavées sur un site destiné à accueillir une maison unifamiliale. Il conclut son intervention en invitant le gouvernement à rendre gratuite cette analyse pour les plus petites Communes, "afin de faciliter la traçabilité des terres, tout en soulageant les finances communales".