Villers-la-Ville : Jacques Mercier figure parmi la cinquantaine d’auteurs qui seront présents dimanche à la Foire du livre

La volonté de l’échevine de la Culture, Anne-Michèle Pierard, est de proposer une foire qui permet non seulement de trouver une belle diversité de livres, mais aussi de rencontrer les auteurs. Six maisons d’édition belges participent et on pourra donc découvrir, feuilleter ou (évidemment) acheter sur place aussi bien des ouvrages pour enfants que pour adultes, des romans, des témoignages, des polars, des bandes dessinées…

"Notre objectif est de créer un événement convivial, qui donne l’envie de lire, indique l’échevine de la Culture. Comme pour les actions menées avec la bibliothèque, qui collabore d’ailleurs à cette foire du livre, le but est de promouvoir la lecture pour tous. Alors que dans certains événements de plus grande dimension, le public n’a peut-être pas trop le temps d’échanger, la philosophie de la foire du livre de Villers est de permettre un contact personnel avec les auteurs qui seront présents. Je pense que si on parle un peu avec un écrivain, on a encore plus envie de découvrir ses livres."

Une cinquantaine d’auteurs seront donc à Villers dimanche, dont certains locaux comme Pierre Billiet, Éric Claessens, Aurélie Di, Francis Bouffioux… Preuve que la convivialité de l’événement villersois fait mouche, près de la moitié des auteurs qui ont confirmé leur présence pour cette huitième édition ont déjà participé précédemment.

On y reverra également Jacques Mercier, homme d’audiovisuel mais aussi auteur prolifique, qui avait déjà participé en décembre dernier à une soirée organisée à la bibliothèque. Il sera sur place de 14h à 16 h, dimanche, pour la présentation de son livre Un petit moment de grâce. Il s’agit d’un recueil de haïkus, ces poèmes japonais très bref (trois vers) et à la forme codifiée. L’ouvrage est par ailleurs illustré par Claire Van der Schueren.