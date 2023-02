Villers-la-Ville : Thyle Corner, espace de coworking mais aussi de soutien

ND Detect, elle, est logée à l’étage mais il restait encore de la place pour mettre d’autres bureaux. Vincent Vanderrost a dès lors eu l’idée de créer un lieu de coworking, alors qu’il n’en existe pas pour l’instant dans la commune.

"Nous sommes bien situés, près de la gare et il y a du parking disponible, explique-t-il. Je fais partie de la commission locale de développement rural, où l’idée avait été discutée. Les gens pensaient que ce serait bien d’avoir un endroit pour faire du coworking à Villers. Comme j’avais l’espace, je me suis lancé…"

Le Thyle Corner est déjà opérationnel et propose deux pièces situées à l’étage du magasin de vélos, aux côtés du personnel de ND Detect: la première a une capacité de six places, et la seconde peut accueillir quatre bureaux supplémentaires mais aussi se transformer au besoin en lieu de réunion, en un endroit pour recevoir des clients, ou pourrait aussi être "privatisé" par une petite entreprise qui se lance, puisque cette partie de l’espace peut être fermée.

C’est aussi un des objectifs de Vincent Vanderroost: aider les entrepreneurs débutants. Ils pourront bénéficier sur place de services de secrétariat, de conseils… et peut-être même de certains arrangements pour le loyer.

"Pourquoi pas un loyer progressif, au fil du développement de l’entreprise ? confirme Vincent Vanderrost. Moi, quand je me suis lancé, je squattais le salon de la maison, où je recevais aussi les clients. Forcément, à un moment, ça coince. Si je peux éviter aux autres de vivre cet inconvénient et leur donner un petit coup de pouce en plus…"

Le site internet www.thylecorner.be détaille les tarifs d’occupation à la journée, à la demi-journée ou pour un plus long terme. Durant le blocus qui vient de s’achever, l’endroit a même accueilli une étudiante qui voulait bosser au calme pour préparer ses examens.

"C’est un outil complémentaire pour compléter notre tissu économique, saluait vendredi dernier l’échevine du Commerce, Julie Charles. Le concept a pris de l’ampleur avec le Covid, je suis sûre que ça répondra à une demande."