Villers-la-Ville : pas de planification pour les conseils communaux

Les Verts villersois avaient déposé un point supplémentaire à l’ordre du jour pour relancer le débat sur cette question, en expliquant que prévoir les séances longtemps à l’avance permettrait à tout le monde d’organiser son agenda en fonction de ces réunions de conseil. Et cela faciliterait le travail du personnel communal, qui pourrait alors fournir des dossiers plus complets aux élus qui viennent les consulter pour préparer les séances…

Sans surprise, la position de la majorité et du bourgmestre Emmanuel Burton n’a pas changé. Le maïeur villersois a d’abord précisé, sur la forme, que la convocation des conseils communaux n’est pas de la compétence du conseil lui-même, mais bien du collège.

Sur le fond, il a répété qu’il ne comptait pas convoquer des conseils communaux lorsque ce n’est pas nécessaire, c’est-à-dire s’il n’y a pas beaucoup de points à mettre à l’ordre du jour et si les décisions à prendre ne sont pas urgentes.

Quant à faciliter le travail du personnel communal, la majorité considère justement que fixer des "deadlines" contribue à mettre les fonctionnaires sous pression. Alors que dans l’organisation actuelle, le conseil communal est organisé en fonction de la finalisation des dossiers qui doivent y être examinés.

« Vos arguments me font peur »

Le bourgmestre s’est ensuite fait plus polémique à propos des positions politiques adoptées au conseil par le groupe Écolo.

"Les arguments que vous évoquez me font peur, a-t-il lâché. Le confort, l’agenda, votre organisation personnelle… Mais gérer une commune, c’est tout sauf confortable ! Vous préférez vous inquiéter de votre agenda et de vos congés plutôt que de soutenir la réalisation d’une rampe pour personnes à mobilité réduite. Plutôt que de soutenir la création d’une crèche pour l’accueil de la petite enfance. Plutôt que de demander le maintien d’un service TEC comme nous le connaissons actuellement. Plutôt que d’aider à lutter contre les lobbies éoliens qui inondent la commune de projets…"

Nadia El Abassi (Écolo) a répondu que dans beaucoup d’autres communes pourtant, les conseils sont planifiés bien à l’avance. Le collège pourrait au moins prévoir un calendrier avec des dates officieuses, et les confirmer ou pas par la suite…

« Établir un agenda, c’est tout de même important »

Jean-Pierre Brichart (EPV) a tenté d’appuyer cette revendication: "Dans la vie, on n’a pas que les conseils communaux, a-t-il affirmé. Nous avons tous une famille avec laquelle on a le droit de partir en vacances, des organisations dont on s’occupe bénévolement… Établir un agenda, c’est tout de même important."

Réplique mayorale: "En ce qui nous concerne, la priorité, c’est la commune !"

La majorité a dès lors voté non sur le point inscrit à l’ordre du jour à la demande d’Écolo, les autres groupes de la minorité votant oui avec les Verts.